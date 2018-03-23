Украинцам рассказали, когда и как они смогут выбрать семейного врача

Конечного срока подписаний деклараций нет

Украинцам рассказали, когда они смогут подписать договор с семейным врачом. 2 апреля начинается национальная кампания "Врач для каждой семьи". Украинцы смогут подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, сообщает Министерство здоровья Украины.

Подписание декларации - это, фактически, форма заявления. С ее помощью украинцы сообщат, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения. С июля 2018 года Национальная служба здоровья Украины будет направлять деньги из общих налогов в медицинское учреждение врачу, которого выбрал конкретный человек.

Конечного срока подписания деклараций нет. Выбрать своего врача успеют все. Министерство здравоохранения рекомендует не откладывать это на конец года. Главное, чтобы каждый выбрал врача, которому доверяет, и во время следующего визита подписал с ним декларацию.

Как выбрать семейного врача:

Шаг 1

Выберите по вашим личным критериям заведение или врача. Можно также воспользоваться советами знакомых или узнать о врачах в ближайшей поликлинике.

Шаг 2

Проверьте, можно ли уже подписать декларацию в выбранном заведении. Поможет в этом наклейка “Здесь можно выбрать своего врача” в электронной системе здравоохранения.

Шаг 3

Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию для ребенка до 14 лет – возьмите также свидетельство о рождении ребенка.

Шаг 4

Обратитесь в регистратуру медучреждения и сообщите, что хотите подписать декларацию.

Шаг 5

Уполномоченный сотрудник медучреждения (работник регистратуры, медсестра или врач) введет ваши данные в электронную систему. На мобильный поступит СМС с кодом. Сообщите этот код сотруднику учреждения.

Шаг 6

С электронной системы распечатывается декларация с вашими данными. Внимательно проверьте, все ли ваши данные правильны. Если нужно, сотрудник заведения внесет изменения в системе и распечатает декларацию еще раз. Подпишите два экземпляра распечатанной декларации. Один вы забираете с собой, другой остается в учреждении.

Шаг 7

Сотрудник учреждения подтверждает вашу декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему.

Как ранее сообщалось, украинцам рассказали, как выбрать семейного врача.

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