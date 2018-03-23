Українцям розповіли, коли і як вони зможуть вибрати сімейного лікаря

Кінцевого терміну підписання декларацій немає

Українцям розповіли, коли вони зможуть підписати договір із сімейним лікарем. 2 квітня починається національна кампанія "Лікар для кожної родини". Українці зможуть підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром, повідомляє Міністерство здоров'я України.

Підписання декларації - це, фактично, форма заяви. З її допомогою українці повідомлять, що вибрали саме цього лікаря і закладу. Інформація про вибір лікаря буде міститися в електронній системі охорони здоров'я. З липня 2018 року Національна служба здоров'я України буде направляти гроші з загальних податків в медичний заклад лікаря, якого вибрав конкретний чоловік.

Кінцевого терміну підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здоров'я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен вибрав лікаря, якому довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію.

Як вибрати сімейного лікаря:

Крок 1

за вашим особистим критеріям закладу або лікаря. Можна також скористатися порадами знайомих чи дізнатися про лікарів в найближчій поліклініці.

Крок 2

Перевірте, чи можна вже підписати декларацію у вибраному закладі. Допоможе в цьому наклейка "Тут можна обрати свого лікаря" в електронній системі охорони здоров'я.

Крок 3

Візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років – візьміть також свідоцтво про народження дитини.

Крок 4

Зверніться в реєстратуру медустанови і повідомте, що хочете підписати декларацію.

Крок 5

Уповноважений співробітник медустанови (працівник реєстратури, медсестра або лікар) введе ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код співробітнику установи.

Крок 6

З електронної системи роздруковується декларація з вашими даними. Уважно перевірте, чи всі ваші дані правильні. Якщо потрібно, співробітник закладу внесе зміни в системі і роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два примірники роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший залишається в установі.

Крок 7

Співробітник установи підтверджує вашу декларацію електронним підписом та надсилає на електронну систему.

Як раніше повідомлялося, українцям розповіли, як вибрати сімейного лікаря.

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