Українцям розповіли про нові правила звернення до лікаря

Кожен українець повинен буде укласти з медиком контракт

З переходом на нову систему фінансування первинної ланки медичної допомоги терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть надавати населенню чітко визначений перелік медичних послуг. Про це повідомляє Укрінформ.

1. Безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам.

2. Формування та контроль виконання плану обстежень та лікування, аналіз результатів досліджень, призначення медичних препаратів та інших лікувальних заходів.

3. Надання медичної допомоги пацієнтам у невідкладному стані.

4. Направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Координація роботи з іншими ланками медичної допомоги.

6. Ведення пацієнтів, які страждають соціально небезпечними інфекційними захворюваннями відповідно до законодавства.

7. Здійснення імунопрофілактики у відповідності з чинним законодавством.

8. Консультування щодо здорового способу життя.

9 Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

10. Оцінка індивідуальних ризиків захворювань та консультування з питань профілактики. Розробка індивідуальних програм обстеження і спостереження за здоров'ям.

11. Інформування пацієнта про національних скринінгових програм і виконання інших функцій відповідно до законодавства.

Інфографіка (ukrinform.ru)

12. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю.

13. Здійснення медичного догляду за здоровою дитиною.

14. Ведення хворих з психічними розладами, зокрема, враховуючи рекомендації фахівця.

15. Надання паліативної допомоги, включає:

- оцінку ступеня болю;

- призначення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- лікування больового синдрому;

- оформлення рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори у відповідності з чинним законодавством.

16. Координація та організація виконання лабораторних досліджень, проведення забору біологічного матеріалу.

17. Проведення лабораторних досліджень, у тому числі з використанням швидких тестів.

18. Призначення лікарських засобів з оформленням документів відповідно до законодавства.

19. Підготовка медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу і на медико-соціальну реабілітацію.

20. Оформлення довідок, форм, листків непрацездатності.

Нагадаємо, що українцям розповіли, коли і як вони зможуть вибрати сімейного лікаря.

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