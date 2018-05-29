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Уляна Супрун рассказала, чем опасна фитотерапия

STYLERКрасота и Здоровье        29.05.2018 - 17:52
Фото: Фитотерапия (pixabay.com/ru/users/rudolf_lange)
Фото: Фитотерапия (pixabay.com/ru/users/rudolf_lange)

По словам Супрун, фитотерапия - это манипуляция

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что фитотерапия (лечение травами) может быть потенциально опасным и привести к серьезному отравлению организма. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Фитотерапию, как способ выздороветь, очень часто предлагают люди, которые не являются медицинскими работниками. Они позиционируют траволечение, как панацею, часто предоставляют услуги за большие деньги, забирают у пациента время, которое он мог бы потратить на посещение врача и могут навредить здоровью. Хотя травы кажутся безвредными (ведь мы используем их для приготовления пищи), некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьезному отравлению организма. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и влияют на организм неодинаково", - написала Супрун.

По ее словам, концентрации веществ тоже могут отличаться, например, в фазе жизненного цикла (до, во время и после цветения). В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрации веществ, но и их качественный состав. Самостоятельно, без надлежащих знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

"Кроме того, особенность влияния лекарственных растений на организм человека заключается в том, что появление лечебного эффекта (как и побочного) может наблюдаться только после длительного приема растительного препарата. Вы можете даже не заметить почему и как появились определенные проблемы со здоровьем и даже не вспомните причину. Поэтому для лечения обязательно нужен уход и консультации профессионального врача", - предупредила Уляна.

Также Супрун написала, что МОЗ Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения от Минздрава на занятие народной медициной. 

Скриншот (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун рассказала, можно ли заболеть от кондиционера.

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Теги: Уляна Супрун
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