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Уляна Супрун розповіла, чим небезпечна фітотерапія

STYLERКраса і здоров'я        29.05.2018 - 17:52
Фото: Фітотерапія (pixabay.com/ru/users/rudolf_lange)
Фото: Фітотерапія (pixabay.com/ru/users/rudolf_lange)

За словами Супрун, фітотерапія - це маніпуляція

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що фітотерапія (лікування травами) може бути потенційно небезпечною і призвести до серйозного отруєння організму. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Фітотерапію, як спосіб одужати, дуже часто пропонують люди, що не є медичними працівниками. Вони позиціонують траволікування, як панацею, часто надають послуги за великі кошти, забирають у пацієнта час, який він міг би витратити на відвідування лікаря й можуть зашкодити здоров’ю. Хоча трави здаються нешкідливими (адже ми використовуємо їх для приготування їжі), деякі з них можуть бути потенційно небезпечними та привести до серйозного отруєння організму. Активні речовини, що містяться в рослинах, мають різну хімічну природу і впливають на організм неоднаково", - написала Супрун.

За її словами, концентрації речовин теж може відрізнятися - наприклад, у фази життєвого циклу (до, під час і після цвітіння). У різних частинах однієї і тієї ж рослини можуть відрізнятись не тільки концентрації речовин, але і їх якісний склад. Самостійно, без належних знань і обладнання, контролювати правильну дозу лікарської речовини у рослині дуже складно.

"Крім того, особливість впливу лікарських рослин на організм людини полягає в тому, що поява лікувального ефекту (як і побічного) може спостерігатися тільки після тривалого прийому рослинного препарату. Ви можете навіть не помітити чому та як з’явилися певні проблеми зі здоров’ям і навіть не згадаєте причину. Тому для лікування обов’язково потрібен догляд і консультації фахового лікаря", - попередила Уляна.

Також Супрун написала, що МОЗ України підготувало законопроект, який скасовує видачу спеціального дозволу Моз на заняття народною медициною.

Скріншот (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун розповіла, можна захворіти від кондиціонера.

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Теги: Уляна Супрун
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