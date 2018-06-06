"Вам с этим жить": врач объяснила, как курение влияет на беременных

Акушер-гинеколог предупредила об опасности курения во время вынашивания ребенка

Акушер-гинеколог объяснила, как курение вредит беременным. Об этом рассказала блогер и врач Наталия Лелюх на своей странице в соцсети Facebook.

"Меня начали обвинять в нетолерантности и в непонимании "непреодолимых нужд" в сигаретах во время беременности", - рассказала она.

"Напомню, это не мое личное мнение. Это исследование, имеющие высокий уровень доказательности (в данной Публикации проанализированы исследования с 1 января 1985 до 1 февраля 2016 года)", - написала она.

Она процитировала исследование.

"Курение табака во время беременности связано с рядом осложнений беременности, таких как эктопическая беременность, преждевременная отслойка плаценты, врастание плаценты (placenta praevia), преэклампсия.

Курение до и во время беременности связаны с такими осложнениями для плода, как - глубокая недоношенность, мертворождение и самопроизвольные аборты, вызванные табаком. Преждевременные роды, малый вес при рождении и синдром внезапной смерти ребенка, также связаны с курением во время беременности", - сказано в публикации.

"Доказательства также свидетельствуют о связи между курением во время беременности и врожденными мальформациями, такими как деформации полости рта, Краниосиностоз, гастрошизис, нарушение интеллектуального развития в дальнейшем. Публикация в журнале THE LANCET от 30.05.2018", - процитировала медик.

"Итак, уважаемые, все ваши о "одна сигарета, у меня безвыходное, все жгли, и мы родились ... не надо на нас нападать" - это попытка уйти от чувства вины. Вам с этим жить, я на это не могу повлиять. Я просто буду продолжать просить молодежь не начинать курить", - отметила медик.

Скриншот поста (facebook.com/Наталия_Лелюх)

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