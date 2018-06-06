"Вам з цим жити": лікар пояснила, як куріння впливає на вагітних

Акушер-гінеколог попередила про небезпеку куріння під час виношування дитини

Акушер-гінеколог пояснила, як куріння шкодить вагітним. Про це розповіла блогер і лікар Наталя Лелюх на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Мене почали звинувачувати в нетолерантності і в нерозумінні "непереборних потреб" сигарети під час вагітності", - розповіла вона.

"Нагадаю, це не моя особиста думка. Це дослідження, які мають високий рівень доказовості (у цій публікації проаналізовані дослідження з 1 січня 1985 року до 1 лютого 2016 року)", - написала вона.

Вона процитувала дослідження.

"Паління тютюну під час вагітності пов'язане з рядом ускладнень вагітності, таких як ектопічна вагітність, передчасне відшарування плаценти,вростання плаценти (placenta praevia), прееклампсія.

Паління до та під час вагітності пов'язані з такими ускладненнями для плоду, як - глибока недоношеність, мертвонародження та самовільні аборти, викликані тютюном. Передчасні пологи, мала вага при народженні та синдром раптової смерті дитини, також пов'язані з палінням під час вагітності", - сказано в публікації.

"Докази також свідчать про зв'язок між палінням під час вагітності та вродженими мальформаціями, такими як деформації порожнини рота, Краніосіностоз, гастрошизис, порушення інтелектуального розвитку в подальшому. Публікація в журналі THE LANCET від 30.05.2018", - процитувала медик.

"Отже, шановні, всі ваші про "одна сигарета, у мене безвихідне, всі палили, і ми народилися ... не треба на нас нападати" - це спроба піти від почуття провини. Вам з цим жити, я на це не можу вплинути. Я просто буду продовжувати просити молодь не починати палити", - зазначила медик.

Скріншот поста (facebook.com/Наталия_Лелюх)

Раніше Супрун розповіла про шкоду куріння.

До речі, Супрун розповіла, коли потрібно робити МРТ.

Коротко про головне за 5 червня (відео: РБК-Україна)