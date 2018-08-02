Врач-невролог назвал топ-10 причин головокружения

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Специалист разобрал по полочкам некоторые причины этого недомогания

Врач-невролог и директор одной из клиник Алексей Сиделковский рассказал о десяти причинах головокружения, а также что следует делать в этих случаях в блоге издания Новое Время.

"Головокружение – это очень распространенное состояние, и причин у него может быть множество. И не только банальных, по типу голода, но и опасных для здоровья. Впрочем, именно из-за такой распространенности нередко на головокружение не обращают особого внимания", - написал врач.

Так, на первом месте все же находятся голод и жажда. Если человек долго не ест, то организм перестает получать необходимые вещества и энергию. Естественной реакцией в таком случае у мозга будет снизить энергорасходы, вследствие чего начнет кружиться голова. То же самое происходит и при недостачи сахара – гипогликемии.

"Что касается жажды, тут все еще проще. Недостаток жидкости вызывает загустение крови, и она медленнее и труднее двигается в сосудах", - рассказал специалист.

Далее идут тепловой и солнечный удары или высокая температура. При избытке тепла в организме происходит нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем, поэтому при жаре необходимо принять жаропонижающие, а при тепловом ударе – срочно переместиться в тень и прохладу, пить воду и обтираться холодным влажным полотенцем.

Головокружение может вызвать и недостаток кислорода, поэтому регулярно проветривайте помещение и избегайте душных тесных мест.

Также такое состояние может спровоцироваться при механическом передавливанием сосудов шеи. Чтобы этого избежать, не носите тугие воротнички и не затягивайте галстуки, шарфы.

На пятом месте – недостаток сна. "Так или иначе, организму сон жизненно необходим. И сколько бы вы не пили кофе и не ели целительные калории, длительный недосып возьмет свое. Головокружение – это попытка вашего мозга отключить вас. Сигнал, что пора прилечь и поспать", - сообщил Сиделковский.

К причинам также относятся физическое утомление, авитаминоз, а также резкое похудение. При расщеплении жировой ткани образуются кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.

Острый психологический стресс – еще одна возможная причина головокружения. При внезапном и сильном волнении в организме происходит всплеск гормонов, который может привести к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.

Напоследок врач привел в пример истерический припадок. Если в напряженной ситуации человеку резко стало плохо, следует похлопать его по щекам, дать понюхать нашатырный спирт, помыть лицо водой.

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Люди, которые оказываются в одиночестве при приступе, могут помочь себе многократным и очень энергичным кашлем. Перед каждым кашлем нужно сделать глубокий вдох. Кашель должен быть глубоким и продолжительным, как при отхаркивании мокроты из глубины легких.

Вдох и кашель должны повторяться примерно каждые две секунды без перерывов, пока не подоспеет помощь или пока не почувствуете, что сердце опять начало биться нормально.

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