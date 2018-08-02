Лікар-невролог назвав топ-10 причин запаморочення

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Спеціаліст розібрав по поличках деякі причини цього нездужання

Лікар-невролог і директор однієї з клінік Олексій Сыделковський розповів про десять причин запаморочення, а також що слід робити в цих випадках в блозі видання Новий Час.

"Запаморочення – це дуже поширений стан, і причин у нього може бути безліч. І не тільки банальних, на кшталт голоду, але й небезпечних для здоров'я. Однак, саме через таку поширеність нерідко на запаморочення не звертають особливої ​​уваги", - написав лікар.

Так, на першому місці все ж знаходяться голод і спрага. Якщо людина довго не їсть, то організм перестає отримувати необхідні речовини і енергію. Природною реакцією в такому випадку у мозку буде знизити енерговитрати, внаслідок чого почне крутитися голова. Те ж саме відбувається і при нестачі цукру – гіпоглікемії.

"Що стосується спраги, тут все ще простіше. Брак рідини викликає загустіння крові, і вона повільніше і важче рухається у судинах", - розповів фахівець.

Далі йдуть тепловий і сонячний удари або висока температура. При надлишку тепла в організмі відбувається порушення роботи серцево-судинної і нервової систем, тому під час спеки необхідно прийняти жарознижувальні, а при тепловому ударі – терміново переміститися в тінь і прохолоду, пити воду і обтиратися холодним вологим рушником.

Може викликати запаморочення і недолік кисню, тому регулярно провітрюйте приміщення і уникайте тісних задушливих місць.

Також такий стан може спровокуватися при механічному передавлюванні судин шиї. Щоб цього уникнути, не носіть тугі комірці і не затягуйте краватки, шарфи.

На п'ятому місці – брак сну. "Так чи інакше, організму сон життєво необхідний. І скільки б ви не пили кави і не їли цілющі калорії, тривале неспання візьме своє. Запаморочення - це спроба вашого мозку відключити вас. Сигнал, що пора прилягти й поспати", - повідомив Сиделковский.

До причин також належать фізична перевтома, авітаміноз, а також різке схуднення. При розщепленні жирової тканини утворюються кетонові тіла, які призводять до інтоксикації організму.

Гострий психологічний стрес – ще одна можлива причина запаморочення. При раптовому і сильному хвилюванні в організмі відбувається сплеск гормонів, який може привести до збоїв в роботі серцево-судинної системи.

Наостанок лікар навів приклад істеричного припадку. Якщо у напруженій ситуації людині різко стало погано, слід поплескати її по щоках, дати понюхати нашатирний спирт, помити обличчя водою.

Раніше ми писали про те, як надати першу необхідну допомогу самому собі при серцевому нападі, на яку у людини є лічені секунди.

Люди, які опиняються в самоті при нападі, можуть допомогти собі багаторазовим і дуже енергійним кашлем. Перед кожним кашлем потрібно зробити глибокий вдих. Кашель повинен бути глибоким і тривалим, як при відхаркуванні мокротиння з глибини легень.

Вдих і кашель повинні повторюватися приблизно кожні дві секунди без перерв, поки не надійде допомога або поки не відчуєте, що серце знову почало битися нормально.

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