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‏"Беспощадная гавань": в Крыму устроили пропагандистскую акцию с особенными детьми (фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 16:37
Фото: facebook.com/ayshe.umerova
Фото: facebook.com/ayshe.umerova

Оккупанты используют все методы

Во вторник, 12 июня в оккупированном Россией Крыму провели очередную пропагандистскую акцию с привлечением особенных детей. Об этом сообщили на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Фото: Пропагандистская акция в Крыму (twitter.com/KrimRt)

‏"Беспощадная гавань. Для пиара и особые детки подходят им. День России. В социально-реабилитационном отделении для детей-инвалидов Бахчисарайского района прошел праздник для маленьких граждан России", - сказано в сообщении.

 

Фото: Пропагандистская акция в Крыму (twitter.com/KrimRt)

На фотографиях видно, как детям в реабилитационное отделение принесли флаги Российской Федерации и развесили портреты Владимира Путина.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Напомним, что в Крыму продают консервы с мерзкими добавками.

"Рыба, зараженная паразитами, считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке. - ГОСТ РФ. Куплено в Щелкино", – сказано в подписи к фото.

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Теги: Крым, пропаганда
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