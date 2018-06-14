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"Нещадна гавань": в Криму влаштували пропагандистську акцію з особливими дітьми (фото)

STYLERLIFE        14.06.2018 - 16:37
Фото: facebook.com/ayshe.umerova
Фото: facebook.com/ayshe.umerova

Окупанти використовують всі методи

У вівторок, 12 червня в окупованому Росією Криму провели чергову пропагандистську акцію із залученням особливих дітей. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Фото: Пропагандистська акція в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Нещадна гавань. Для піару і особливі дітки підходять їм. День Росії. У соціально-реабілітаційному відділенні для дітей-інвалідів Бахчисарайського району відбулося свято для маленьких громадян Росії", - сказано в повідомленні.

 

Фото: Пропагандистська акція в Криму (twitter.com/KrimRt)

На фотографіях видно, як дітям в реабілітаційне відділення принесли прапори Російської Федерації і розвісили портрети Володимира Путіна.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що в Криму продають консерви з мерзенними добавками.

"Риба, заражена паразитами, вважається умовно придатної, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. - ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - сказано в підписі до фото.

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Теги: Крым, пропаганда
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