"Нещадна гавань": в Криму влаштували пропагандистську акцію з особливими дітьми (фото)

Окупанти використовують всі методи

У вівторок, 12 червня в окупованому Росією Криму провели чергову пропагандистську акцію із залученням особливих дітей. Про це повідомили на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter.

Фото: Пропагандистська акція в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Нещадна гавань. Для піару і особливі дітки підходять їм. День Росії. У соціально-реабілітаційному відділенні для дітей-інвалідів Бахчисарайського району відбулося свято для маленьких громадян Росії", - сказано в повідомленні.

Фото: Пропагандистська акція в Криму (twitter.com/KrimRt)

На фотографіях видно, як дітям в реабілітаційне відділення принесли прапори Російської Федерації і розвісили портрети Володимира Путіна.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що в Криму продають консерви з мерзенними добавками.

"Риба, заражена паразитами, вважається умовно придатної, так як паразити можуть гинути при термічній обробці. - ГОСТ РФ. Придбано в Щолкіно", - сказано в підписі до фото.

Кримська краса