Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

#FreeOlegSentsov: активисты передали обращение Макрону и Меркель с просьбой освободить Сенцова (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 21:30
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Участники акции отнесли заявление в посольство Франции

В рамках мирной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова активисты отнесли во французское и немецкое посольство в Киеве заявление с просьбой обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Результатом общения между президентами должно стать освобождение политзаключенного Сенцова, считают активисты. Об этом рассказывает "Буквы".

В начале акции организованным маршем от Майдана Независимости, где стартовала акция в столице, люди отправились к посольству Франции. Они держали в руках плакаты с изображением Олега Сенцова, а также с лозунгами Free Sentsov, Save Oleg Sentsov и "Освободите украинских политзаключенных!". Впереди колонны активисты пронесли транспарант с надписью #SaveOlegSentsov.

 

Фото: (bykvu.com)

Активисты передали в посольство обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова. Правопорядок на месте события обеспечивали несколько десятков полицейских и нацгвардейцев.

После посещения французского посольства активисты отправились к посольству Германии. Там они передали аналогичное обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

 

Фото: (bykvu.com)

Сообщается также, что мирная акция в поддержку Олега Сенцова проводится по всему миру, в частности — в Литве, Грузии и США. Суть акции в призыве "нормандской четверки" к содействию в освобождении украинского деятеля культуры.

Напомним, что ранее активисты в Киеве анонсировали масштабную акцию в поддержку Сенцова, незаконно осужденного в России украинского режиссера.

"Приходи и поддержи Сенцова. Приведи друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу в смертельном противостоянии с кремлевским мордором", - говорится в сообщении.

Видео: video.rbc.ua

"Какой-то журналист": в Екатеринбурге у россиян спросили, что они знают об Олеге Сенцове (видео) Напротив Кремля в Москве провели акцию в поддержку Сенцова (фото)
Теги: Олег Сенцов, активисты, политзаключенный
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь