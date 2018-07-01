FreeOlegSentsov: активисты передали обращение Макрону и Меркель с просьбой освободить Сенцова (фото)

Участники акции отнесли заявление в посольство Франции

В рамках мирной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова активисты отнесли во французское и немецкое посольство в Киеве заявление с просьбой обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Результатом общения между президентами должно стать освобождение политзаключенного Сенцова, считают активисты. Об этом рассказывает "Буквы".

В начале акции организованным маршем от Майдана Независимости, где стартовала акция в столице, люди отправились к посольству Франции. Они держали в руках плакаты с изображением Олега Сенцова, а также с лозунгами Free Sentsov, Save Oleg Sentsov и "Освободите украинских политзаключенных!". Впереди колонны активисты пронесли транспарант с надписью #SaveOlegSentsov.

Фото: (bykvu.com)

Активисты передали в посольство обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова. Правопорядок на месте события обеспечивали несколько десятков полицейских и нацгвардейцев.

После посещения французского посольства активисты отправились к посольству Германии. Там они передали аналогичное обращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Фото: (bykvu.com)

Сообщается также, что мирная акция в поддержку Олега Сенцова проводится по всему миру, в частности — в Литве, Грузии и США. Суть акции в призыве "нормандской четверки" к содействию в освобождении украинского деятеля культуры.

Напомним, что ранее активисты в Киеве анонсировали масштабную акцию в поддержку Сенцова, незаконно осужденного в России украинского режиссера.

"Приходи и поддержи Сенцова. Приведи друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу в смертельном противостоянии с кремлевским мордором", - говорится в сообщении.

Видео: video.rbc.ua