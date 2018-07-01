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#FreeOlegSentsov: активісти передали звернення Макрону і Меркель з проханням звільнити Сенцова (фото)

STYLERLIFE        01.07.2018 - 21:30
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Учасники акції віднесли заяву в посольство Франції

У рамках мирної акції в підтримку українського режисера Олега Сенцова активісти віднесли у французьке і німецьке посольство в Києві заяву з проханням звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Результатом спілкування між президентами повинно стати звільнення політв'язня Сенцова, вважають активісти. Про це розповідає "Літери".

На початку акції організованим маршем від Майдану Незалежності, де стартувала акція у столиці, люди вирушили до посольства Франції. Вони тримали в руках плакати з зображенням Олега Сенцова, а також з гаслами Free Sentsov, Save Oleg Sentsov і "Звільніть українських політв'язнів!". Попереду колони активісти пронесли транспарант з написом #SaveOlegSentsov.

 

Фото: (bykvu.com)

Активісти передали в посольство звернення до президента Франції Еммануелю Макрону з проханням особисто звернутися до президента РФ Володимира Путіна про помилування Олега Сенцова. Правопорядок на місці події забезпечували кілька десятків поліцейських і нацгвардейцев.

Після відвідин французького посольства активісти вирушили до посольства Німеччини. Там вони передали аналогічне звернення до канцлера ФРН Ангели Меркель.

 

Фото: (bykvu.com)

Повідомляється також, що мирна акція на підтримку Олега Сенцова проводиться по всьому світу, зокрема — у Литві, Грузії та США. Суть акції в заклику "нормандської четвірки" до сприяння у звільненні українського діяча культури.

Нагадаємо, що раніше активісти у Києві анонсували масштабну акцію в підтримку Сенцова, незаконно засудженого в Росії українського режисера.

"Приходь та підтримай Сенцова. Приведи друзів і знайомих. Чим більше нас буде, тим більше це додасть сил Олегу в смертельному протистоянні з кремлівським мордором", - йдеться в повідомленні.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Олег Сенцов, активисты, политзаключенный
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