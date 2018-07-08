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#FreeSentsov: Посольство Украины в РФ присоединилось к флешмобу в поддержку политзаключенных (фото)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 22:00
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Сотрудники Посольства присоединились к требованиям освободить из российских тюрем 64 граждан Украины

8 июля в Киеве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России. К международному флешмобу присоединились сотрудники Посольства Украины в Российской Федерации в Москве с просьбой освободить Олега Сенцова. Фотографии, а также слова поддержки акции были опубликованы на сайте Посольства.

"Дипломаты и работники Посольства Украины в РФ присоединились к Глобальному флэшмобу, стартовавшему в Каневе с Тарасовой горы 7 июля в 19:00. В акции в поддержку украинского кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, который 14 мая 2018 объявил бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем 64 граждан Украины, похищенных и осужденных по политическим мотивам, примет участие украинская диаспора мира. #FreeSentsov", — говорится в сообщении Посольства Украины в РФ.

Фото: (russia.mfa.gov.ua)

Напомним, что в воскресенье, 8 июля, в столице Украины прошел красочный митинг в поддержку незаконно осужденных узников Кремля. Следует уточнить, что помимо призывов освободить украинского режиссера Олега Сенцова, активисты требовали отпустить другого узника Кремля – Николая Карпюка. К слову, 6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: флешмоб, акция, Сенцов, Олег Сенцов, политзаключенный
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