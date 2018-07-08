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#FreeSentsov: Посольство України в РФ приєдналося до флешмобу на підтримку політв'язнів (фото)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 22:00
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Співробітники Посольства приєдналися до вимог звільнити з російських в'язниць 64 громадян України

8 липня у Києві пройшла акція на підтримку українських політв'язнів в Росії. До міжнародного флешмобу приєдналися співробітники Посольства України в Російській Федерації у Москві з проханням звільнити Олега Сенцова. Фотографії, а також слова підтримки акції були опубліковані на сайті Посольства.

"Дипломати і працівники Посольства України в РФ приєдналися до Глобального флэшмобу, що стартував в Каневі з Тарасової гори 7 липня о 19:00. В акції на підтримку українського кінорежисера, сценариста і письменника Олега Сенцова, який 14 травня 2018 оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць 64 громадян України, викрадених і засуджених за політичними мотивами, візьме участь українська діаспора світу. #FreeSentsov", — йдеться у повідомленні Посольства України в РФ.

Фото: (russia.mfa.gov.ua)

Нагадаємо, що в неділю, 8 липня, в столиці України пройшов барвистий мітинг в підтримку незаконно засуджених в'язнів Кремля. Слід уточнити, що крім закликів звільнити українського режисера Олега Сенцова, активісти вимагали відпустити іншого в'язня Кремля – Миколи Карпюка. До речі, 6 липня у Москві відбувся концерт за участю російських зірок на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. В акції брали участь такі артисти, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: флешмоб, акція, Сенцов, Олег Сенцов, политзаключенный
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