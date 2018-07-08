"Мало давления": в центре Киева прошел митинг в поддержку узников Кремля (фото)

В центре столицы собралось около сотни человек

Сегодня, 8 июля, в столице Украины прошел красочный митинг в поддержку незаконно осужденных узников Кремля. Об этом сообщает "Громадське".

"Мало давления на Европу, поэтому нужно постоянно напоминать о том, что Россия - агрессор и держит украинских политических узников. У власти РФ нет человечности, поэтому вряд ли нам получится до них достучаться. Однако, если призвать на помощь международное сообщество, может быть результат", - сказал один из организаторов акции, автомайдановец Андрей Бондаренко.

Фото: митинг в поддержку Олега Сенцова (hromadske.ua)

Следует уточнить, что помимо призывов освободить украинского режиссера Олега Сенцова, активисты требовали отпустить другого узника Кремля – Николая Карпюка.

"Его засудили до 20 лет лишения свободы в России из-за его политических взглядов. Мы должны их поддерживать, потому что и Николай, и Олег борются против режима, который сейчас есть в России", - сказал другой организатор Юлия Рудяк.

Фото: митинг в поддержку Николая Карпюка (hromadske.ua)

Кстати, 6 июля в Москве прошел концерт при участии российских звезд в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. В акции участвовали такие артисты как Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович.

Многие из тех, кто не смог присутствовать на концерте, прислали видео-обращения в защиту Сенцова и слова поддержки, адресованные украинцу.

Среди этих людей режиссеры Аскольд Куров и Виталий Манский; кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк и Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Олег Сенцов. Один в поле воин (video.rbc.ua)