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"Мало тиску": у центрі Києва пройшов мітинг на підтримку в'язнів Кремля (фото)

STYLERLIFE        08.07.2018 - 16:30
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

У центрі столиці зібралося близько сотні людей

Сьогодні, 8 липня, в столиці України пройшов яскравий мітинг в підтримку незаконно засуджених в'язнів Кремля. Про це повідомляє "Громадське".

"Мало тиску на Європу, тому потрібно постійно нагадувати про те, що Росія агресор і тримає українських політичних в'язнів. У влади РФ немає людяності, тому навряд чи нам вдасться до них достукатися. Однак, якщо закликати на допомогу міжнародне співтовариство, може бути результат", - сказав один з організаторів акції, автомайдановец Андрій Бондаренко.

Фото: мітинг на підтримку Олега Сенцова (hromadske.ua)

Слід уточнити, що крім закликів звільнити українського режисера Олега Сенцова, активісти вимагали відпустити іншого в'язня Кремля – Миколу Карпюка.

"Його засудили до 20 років позбавлення волі в Росії через його політичні погляди. Ми повинні їх підтримувати, тому що і Микола, і Олег борються проти режиму, який зараз є в Росії", - сказав інший організатор Юлія Рудяк.

Фото: мітинг на підтримку Миколи Карпюка (hromadske.ua)

До речі, 6 липня у Москві відбувся концерт за участю російських зірок на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. В акції брали участь такі артисти, як Андрій Макаревич, Лія Ахеджакова, Віктор Шендерович.

Багато з тих, хто не зміг бути присутнім на концерті, прислали відео-звернення на захист Сенцова і слова підтримки, адресовані українцю.

Серед цих людей режисери Аскольд Куров і Віталій Манський; кінокритики Антон Долін і Андрій Плахов; музиканти і виконавці: Андрій Хливнюк і Олексій Паперний; учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

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