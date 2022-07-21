10 обыденных вещей, от которых нужно отказаться для экономии денег

Начните с оценки того, на что вы тратите ежемесячно свой заработок. Определите обязательные траты - проездной на транспорт, оплата коммунальных услуг, аренда квартиры и так далее.

Далее проанализируйте свои остальные траты и подумайте, без чего вы совершенно спокойно могли бы обойтись. Например, готовить больше домашней еды и реже посещать кафе и рестораны. А по утрам наливать кофе в термочашку и не покупать его по дороге.

Возможно, у вас есть автомобиль и вы на нем добираетесь только на работу и с работы. Если есть подходящий общественный транспорт, то есть ли смысл тратить столько денег на бензин?

Используйте автомобиль только тогда, когда вам это действительно нужно - для поездки на природу с семьей, для закупки продуктов на неделю вперед и так далее.

Еще один способ экономить - это на мелочах. Такие расходы составляют от 10 до 150 гривен чуть ли не ежедневно. И если вы от них откажитесь, то особых изменений в вашей жизни не произойдет.

1. Импульсивные покупки

Маркетинг любого магазина или супермаркета построен на том, чтобы вы потратили побольше денег. Именно поэтому возле кассы стоит столько стоек с жевательными резинками, шоколадками и леденцами.

Еще один нюанс - расположение товаров по полкам. На уровне ваших глаз и в досягаемости руки находится то, что стоит дороже. А вот недорогие товары обычно стоят на нижних полках и наверху. Поэтому обращайте внимание на товары, которые скрыты от вашего взгляда.

Вы по дороге с работы увидели красивое платье или туфли? Отлично, отложите вещь на пару дней и дайте время себе подумать, действительно ли вам нужна эта покупка.

2. Питание вне дома

Вы привыкли по утрам покупать кофе у метро по дороге на работу. А в обеденный перерыв выходите в ближайшее кафе, бистро или идете с коллегами в пиццерию. А вечером назначаете встречу в ресторане за ужином.

Время от времени такие расходы вполне оправданны. Но есть смысл ограничить себя в таких тратах. Кофе возьмите в термочашке утром из дома, обед - с собой, а вместо ужина в ресторане - прогулка по парку или вполне демократическая чашка чая.

3. Вода в бутылке

В последнее время становится модным носить с собой специальную бутылочку для воды. И в этом есть смысл, так как такую воду вы всегда можете взять с собой на работу, на прогулку или на мероприятие.

Это избавит вас от прогулок до ближайшего киоска или магазина, чтобы купить воду в бутылке каждый раз, когда на вас напала жажда. А еще сэкономит пару сотен гривен в месяц.

4. Ненужные услуги

Проверьте, на какие услуги с ежемесячной оплатой вы подписаны и чем реально пользуетесь. Отключите то, чем вы не пользуетесь постоянно. Это могут быть подписки на какие-то каналы, программы, спорт и так далее.

Не стоит тратить деньги и на кабельное телевидение, если вы смотрите один фильм в неделю и у вас есть интернет.

У вас несколько телефонных номеров, но вы пользуетесь только одним? Откажитесь от ежемесячной оплаты всех трех номеров.

5. Избавьтесь от кредитов

Использование кредитных карт - очень удобная вещь, особенно, если вам нужно перекрыть срочные расходы, а до зарплаты далеко.

Но со временем такие траты имеют свойство накапливаться, а проценты по использованию кредита начинают тянуть немалую сумму. И приходится отдавать пару тысяч гривен банку на проценты, при этом сумма долга не уменьшается.

Постарайтесь избавиться от таких кредитов и урежьте лимит до минимума, чтобы не было соблазна снова потратить деньги в долг.

6. Не гонитесь за брендами и модой

Навороченные кроссовки от известной фирмы или сумочка в стоимость трети вашей зарплаты, покупка последней модели телефона каждые полгода-год - подумайте, вам действительно это нужно? Кроссовки отличного качества, но другого производителя обойдутся вам в три раза дешевле.

В вещах самое главное - качество и функциональность, а не логотип известного бренда. Поэтому есть смысл покупать только то, что вам действительно нужно. И не стоит оглядываться на своих друзей, которые совершают очень дорогие покупки - вам это точно не нужно.

7. Ходите в магазин со списком

Раз в неделю (или в месяц) делайте ревизию дома. А потом составляйте список необходимых покупок. Так вы избавитесь от 5 пачки макарон, 7 банки шампуня и ненужных вещей в быту. И всегда будете знать, что вам действительно нужно купить в магазине.

При закупках в супермаркете всегда покупайте строго по списку и тогда ваш чек не будет в два раза больше, чем вы рассчитывали.

Откажитесь от покупки полуфабрикатов, используйте акции и скидки - и вы сможете существенно сэкономить на покупках продуктов и бытовой химии.

И научитесь составлять список тех продуктов, которые вы точно используете и съедите в течение недели, месяца или нескольких дней. Чтобы не пришлось выбрасывать из-за окончания срока годности и потому что продукты просто испортились.

И еще один лайфхак - ходите в супермаркет сытыми. Это позволяет сэкономить 10-15% расходов.

8. Экономьте на коммунальных услугах

Проверьте все краны и трубы в доме, вкрутите энергосберегающие лампочки и научитесь выключать свет, когда он вам не нужен.

Не гоняйте стиральную машину ежедневно - накапливайте стирку для полной загрузки. Не включайте без особой потребности электроприборы, которые тянут много электроэнергии.

Если у вас стоит котел или бойлер - не забывайте о регулярной чистке этих агрегатов. Это сэкономит приличную сумму на их использовании.

9. Планируйте свой отдых на выходных

Заранее продумывайте свой отдых с друзьями или семьей и выделяйте на это определенную сумму. Понятно, что не нужно высчитывать четко до копейки стоимость билетов в кино и попкорна, но ограничить бюджет все-таки нужно.

Это позволит не спустить в один выходной четверть вашей зарплаты за несколько часов. Если же вы сможете спланировать бюджет на все развлечения на весь месяц вперед - это станет приятным бонусом для вашего кошелька.

Ограничение бюджета для трат на отдых позволит вам выбрать более оптимальные развлечения и порой семейный пикник на берегу водоема окажется намного приятнее, чем пару часов в кинотеатре.

10. Расставьте правильно приоритеты

Все расходы делятся на несколько категорий: необходимые, нужные, могу и хочу. Все необходимые вещи должны стоять в списке расходов в самом верху - это то, без чего вы действительно не сможете обойтись.

Далее идут нужные расходы - это продукты, одежда, обувь, бытовая химия, косметика, плановая медицина. Это та категория, где можно в чем-то экономить.

Следующий список расходов - могу и хочу. И тут не всегда все совпадает. Вы можете купить то, что очень сильно хотите и потратить на это треть своей зарплаты. А можете отложить часть в этом месяце, а потом в следующем и купить без ущерба для бюджета.

Или отказаться от такой покупки, потому что она не несет функциональности и нужна лишь для ощущения радости. Прежде, чем что-то купить, всегда спрашивайте себя: Действительно ли мне это нужно?