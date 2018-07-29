10 привычек, которые присущи всем кандидатам на пост Президента

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К сожалению, кандидаты не обладают навыками, необходимыми в наше время

Не за горами очередные выборы президента Украины. На фоне этого "24 Канал" опубликовал саркастический список, в который внесли ТОП 10 вредных привычек, объединяющих всех кандидатов на пост Президента Украины.

Разнообразие фамилий, казалось бы, создает иллюзию выбора. На самом деле выбор есть, ведь у нас до самого конца неизвестно, кто станет победителем. Однако "24 Канал" привел список, который объединяет почти всех участников будущей гонки.

Практически все кандидаты акцентируют внимание на своей собственной персоне. Они свято в это верят и обещают отдать жизнь ради нашего с вами счастливого будущего. И вместе с этим, они напрочь забывают о государственной конституции, укрепление которой – их первостепенная обязанность.

Такие кандидаты часто упоминают свою "хозяйственность" и постоянно рассказывают о своих мифичных успехах.

Плохое или недостаточное образование. Как правило, большинство кандидатов в президенты Украины не имеют современного высшего образования. Если они и заканчивали ВУЗы, то было это во времена СССР. И при этом, многие из них верят в то, что "раньше-то образование было ого-го!".

К сожалению, они не обладают теми навыками, которые так необходимы в наше время.

В большинстве случаев, они даже не пытаются воспользоваться помощью экспертов, и руководствуются лишь собственным опытом и знаниями. Из-за этого кандидаты не имеют понятия о том, как развивается мир, что пользуется спросом или будет им пользоваться через 5 или 10 лет. Отсюда и вытекают эти дикие "стратегии" развития вплоть до 2050 года и публичные демонстрации собственной некомпетентности.

Кроме того, практически у каждого кандидата крайне низкий культурный уровень. Ведь посещение театров, музеев или культурных мероприятий проводится лишь для того, чтобы торжественно перерезать ленточку.

Неумение коммуницировать с гражданами. В большинстве, они имеют лишь приблизительное представление об аудиториях. В целом, коммуникация заменяется информированием об "успехах и результатах". Практически каждый из них приобрел свое состояние благодаря присутствию в госструктурах, или, хотя бы, будучи к ним приближенными. То есть, они воспринимают государство как собственную кормушку. Отсутствие сильных конкурентоспособных команд, которые были бы способны работать на одном уровне с политическим лидером и не боятся его. Не пользуются услугами психологов для того, чтобы избавится от своих травм, проблем, страхов и тд. Избегают уроков риторики и публичного поведения. И при этом, почти все кандидаты сосредоточены на политтехнологиях, которые ориентированы на короткий отрезок времени. Часто опускаются до двойных стандартов: одни – для людей, другие – для себя. Например, ни один политик или кандидат не высказывал своего четкого мнения о прайдах.

Однако они часто допускают в своих выражениях дискриминацию. Мужчины-политики даже в публичных выступлениях не раз принижали женщин, а также оскорбительно отзывались о сельских жителях и представителях "других этнических групп".

Практически все кандидаты стараются как можно сильнее скрыть от посторонних глаз свою жизнь и свой достаток. В основном, если их прижать, то они заявляют, что они "имеют право на личную жизнь". При этом забывают, что становясь публичным лицом, они получают не только положительные стороны этой должности, но и отрицательные.

Это приводит к тому, что они живут закрыто, практически не пересекаясь со своим электоратом. Вследствие чего, они понятия не имеют, как живут и что необходимо гражданам страны.

Не умеют сотрудничать с журналистами и СМИ. Воспринимают сотрудников медиа как прислугу. Оскорбляют их, иногда сводят счеты, отказываются от интервью или комментариев. А если им что-то не нравится, то они видят в этом руку конкурентов.

Кстати, кум Путина Владимир Медведчук, собирается баллотироваться в Верховную раду. А еще недавно фото Путина и Трампа совместили и поместили на обложку известного журнала. Стоит упомянуть, что известный украинский музыкант рассказал о том, что спел бы в лицо президенту России.