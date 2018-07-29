10 привычек, которые присущи всем кандидатам на пост Президента

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К сожалению, кандидаты не обладают навыками, необходимыми в наше время
Не за горами очередные выборы президента Украины. На фоне этого "24 Канал" опубликовал саркастический список, в который внесли ТОП 10 вредных привычек, объединяющих всех кандидатов на пост Президента Украины.
Разнообразие фамилий, казалось бы, создает иллюзию выбора. На самом деле выбор есть, ведь у нас до самого конца неизвестно, кто станет победителем. Однако "24 Канал" привел список, который объединяет почти всех участников будущей гонки.
- Практически все кандидаты акцентируют внимание на своей собственной персоне. Они свято в это верят и обещают отдать жизнь ради нашего с вами счастливого будущего. И вместе с этим, они напрочь забывают о государственной конституции, укрепление которой – их первостепенная обязанность.
Такие кандидаты часто упоминают свою "хозяйственность" и постоянно рассказывают о своих мифичных успехах.
- Плохое или недостаточное образование. Как правило, большинство кандидатов в президенты Украины не имеют современного высшего образования. Если они и заканчивали ВУЗы, то было это во времена СССР. И при этом, многие из них верят в то, что "раньше-то образование было ого-го!".
К сожалению, они не обладают теми навыками, которые так необходимы в наше время.
- В большинстве случаев, они даже не пытаются воспользоваться помощью экспертов, и руководствуются лишь собственным опытом и знаниями. Из-за этого кандидаты не имеют понятия о том, как развивается мир, что пользуется спросом или будет им пользоваться через 5 или 10 лет. Отсюда и вытекают эти дикие "стратегии" развития вплоть до 2050 года и публичные демонстрации собственной некомпетентности.
Кроме того, практически у каждого кандидата крайне низкий культурный уровень. Ведь посещение театров, музеев или культурных мероприятий проводится лишь для того, чтобы торжественно перерезать ленточку.
- Неумение коммуницировать с гражданами. В большинстве, они имеют лишь приблизительное представление об аудиториях. В целом, коммуникация заменяется информированием об "успехах и результатах".
- Практически каждый из них приобрел свое состояние благодаря присутствию в госструктурах, или, хотя бы, будучи к ним приближенными. То есть, они воспринимают государство как собственную кормушку.
- Отсутствие сильных конкурентоспособных команд, которые были бы способны работать на одном уровне с политическим лидером и не боятся его.
- Не пользуются услугами психологов для того, чтобы избавится от своих травм, проблем, страхов и тд. Избегают уроков риторики и публичного поведения. И при этом, почти все кандидаты сосредоточены на политтехнологиях, которые ориентированы на короткий отрезок времени.
- Часто опускаются до двойных стандартов: одни – для людей, другие – для себя. Например, ни один политик или кандидат не высказывал своего четкого мнения о прайдах.
Однако они часто допускают в своих выражениях дискриминацию. Мужчины-политики даже в публичных выступлениях не раз принижали женщин, а также оскорбительно отзывались о сельских жителях и представителях "других этнических групп".
- Практически все кандидаты стараются как можно сильнее скрыть от посторонних глаз свою жизнь и свой достаток. В основном, если их прижать, то они заявляют, что они "имеют право на личную жизнь". При этом забывают, что становясь публичным лицом, они получают не только положительные стороны этой должности, но и отрицательные.
Это приводит к тому, что они живут закрыто, практически не пересекаясь со своим электоратом. Вследствие чего, они понятия не имеют, как живут и что необходимо гражданам страны.
- Не умеют сотрудничать с журналистами и СМИ. Воспринимают сотрудников медиа как прислугу. Оскорбляют их, иногда сводят счеты, отказываются от интервью или комментариев. А если им что-то не нравится, то они видят в этом руку конкурентов.
Кстати, кум Путина Владимир Медведчук, собирается баллотироваться в Верховную раду. А еще недавно фото Путина и Трампа совместили и поместили на обложку известного журнала. Стоит упомянуть, что известный украинский музыкант рассказал о том, что спел бы в лицо президенту России.
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