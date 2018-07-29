10 звичок, які притаманні всім кандидатам на пост Президента

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На жаль, кандидати не володіють навичками, необхідними в наш час
Не за горами чергові вибори президента України. На тлі цього "24 Канал" опублікував саркастичний список, в який внесли ТОП 10 шкідливих звичок, які об'єднують всіх кандидатів на пост Президента України.
Розмаїття прізвищ, здавалося б, створює ілюзію вибору. Насправді вибір є, адже у нас до самого кінця невідомо, хто стане переможцем. Однак "24 Канал" навів список, який об'єднує майже всіх учасників майбутньої гонки.
- Практично всі кандидати акцентують увагу на своїй власній персоні. Вони свято вірять і обіцяють віддати життя заради нашого з вами щасливого майбутнього. І разом з цим, вони геть забувають про державну конституції, зміцнення якої – їх першорядне обов'язок.
Такі кандидати часто згадують свою "господарність" і постійно розповідають про своїх мифичных успіхи.
- Погане або недостатня освіта. Як правило, більшість кандидатів у президенти України не мають сучасної вищої освіти. Якщо вони і закінчували Вузи, то було це в часи СРСР. І при цьому, багато з них вірять у те, що "раніше освіту було ого-го!".
На жаль, вони не володіють тими навичками, які так необхідні в наш час.
- У більшості випадків, вони навіть не намагаються скористатися допомогою експертів, і керуються лише власним досвідом та знаннями. Через це кандидати не мають поняття про те, як розвивається світ, що користується попитом або буде ним користуватися через 5 або 10 років. Звідси і випливають ці дикі "стратегії" розвитку аж до 2050 року і публічні демонстрації власної некомпетентності.
Крім того, практично у кожного кандидата вкрай низький культурний рівень. Адже відвідування театрів, музеїв чи культурних заходів проводиться лише для того, щоб урочисто перерізати стрічку.
- Невміння спілкуватися з громадянами. В більшості, вони мають лише приблизне уявлення про аудиторіях. В цілому, комунікація замінюється інформуванням про "успіхи і результати.
- Практично кожен з них придбав свій стан завдяки присутності в держструктурах, або, хоча б, будучи наближеними до них. Тобто, вони сприймають державу як власну годівницю.
- Відсутність сильних конкурентоспроможних команд, які були б здатні працювати на одному рівні з політичним лідером і не бояться його.
- Не користуються послугами психологів для того, щоб позбавиться від своїх травм, проблем, страхів і тд. Уникають уроків риторики і публічного поведінки. І при цьому, майже всі кандидати зосереджені на політтехнологіях, які орієнтовані на короткий відрізок часу.
- Часто опускаються до подвійних стандартів: одні – для людей, інші – для себе. Наприклад, жоден політик чи кандидат не висловлював своєї чіткої думки про прайдах.
Проте вони часто допускають у своїх висловах дискримінацію. Чоловіки-політики навіть у публічних виступах не раз принижували жінок, а також образливо відгукувалися про сільських жителів і представників інших етнічних груп".
- Практично всі кандидати намагаються якомога сильніше приховати від сторонніх очей своє життя та свій достаток. В основному, якщо їх притиснути, то вони заявляють, що вони "мають право на особисте життя". При цьому забувають, що ставши публічною особою, вони отримують не лише позитивні сторони цієї посади, але і негативні.
Це призводить до того, що вони живуть закрито, практично не перетинаючись зі своїм електоратом. Внаслідок чого, вони поняття не мають, як живуть і що необхідно громадянам країни.
- Не вміють співпрацювати з журналістами та ЗМІ. Сприймають співробітників медіа як прислугу. Ображають їх, іноді зводять рахунки, відмовляються від інтерв'ю чи коментарів. А якщо їм щось не подобається, то вони бачать в цьому руку конкурентів.
До речі, кум Путіна Володимир Медведчук, збирається балотуватися у Верховну раду. А ще недавно фото Путіна і Трампа поєднали і помістили на обкладинку відомого журналу. Варто згадати, що відомий український музикант розповів про те, що заспівав би в обличчя президенту Росії.
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