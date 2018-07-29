10 звичок, які притаманні всім кандидатам на пост Президента

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На жаль, кандидати не володіють навичками, необхідними в наш час

Не за горами чергові вибори президента України. На тлі цього "24 Канал" опублікував саркастичний список, в який внесли ТОП 10 шкідливих звичок, які об'єднують всіх кандидатів на пост Президента України.

Розмаїття прізвищ, здавалося б, створює ілюзію вибору. Насправді вибір є, адже у нас до самого кінця невідомо, хто стане переможцем. Однак "24 Канал" навів список, який об'єднує майже всіх учасників майбутньої гонки.

Практично всі кандидати акцентують увагу на своїй власній персоні. Вони свято вірять і обіцяють віддати життя заради нашого з вами щасливого майбутнього. І разом з цим, вони геть забувають про державну конституції, зміцнення якої – їх першорядне обов'язок.

Такі кандидати часто згадують свою "господарність" і постійно розповідають про своїх мифичных успіхи.

Погане або недостатня освіта. Як правило, більшість кандидатів у президенти України не мають сучасної вищої освіти. Якщо вони і закінчували Вузи, то було це в часи СРСР. І при цьому, багато з них вірять у те, що "раніше освіту було ого-го!".

На жаль, вони не володіють тими навичками, які так необхідні в наш час.

У більшості випадків, вони навіть не намагаються скористатися допомогою експертів, і керуються лише власним досвідом та знаннями. Через це кандидати не мають поняття про те, як розвивається світ, що користується попитом або буде ним користуватися через 5 або 10 років. Звідси і випливають ці дикі "стратегії" розвитку аж до 2050 року і публічні демонстрації власної некомпетентності.

Крім того, практично у кожного кандидата вкрай низький культурний рівень. Адже відвідування театрів, музеїв чи культурних заходів проводиться лише для того, щоб урочисто перерізати стрічку.

Невміння спілкуватися з громадянами. В більшості, вони мають лише приблизне уявлення про аудиторіях. В цілому, комунікація замінюється інформуванням про "успіхи і результати. Практично кожен з них придбав свій стан завдяки присутності в держструктурах, або, хоча б, будучи наближеними до них. Тобто, вони сприймають державу як власну годівницю. Відсутність сильних конкурентоспроможних команд, які були б здатні працювати на одному рівні з політичним лідером і не бояться його. Не користуються послугами психологів для того, щоб позбавиться від своїх травм, проблем, страхів і тд. Уникають уроків риторики і публічного поведінки. І при цьому, майже всі кандидати зосереджені на політтехнологіях, які орієнтовані на короткий відрізок часу. Часто опускаються до подвійних стандартів: одні – для людей, інші – для себе. Наприклад, жоден політик чи кандидат не висловлював своєї чіткої думки про прайдах.

Проте вони часто допускають у своїх висловах дискримінацію. Чоловіки-політики навіть у публічних виступах не раз принижували жінок, а також образливо відгукувалися про сільських жителів і представників інших етнічних груп".

Практично всі кандидати намагаються якомога сильніше приховати від сторонніх очей своє життя та свій достаток. В основному, якщо їх притиснути, то вони заявляють, що вони "мають право на особисте життя". При цьому забувають, що ставши публічною особою, вони отримують не лише позитивні сторони цієї посади, але і негативні.

Це призводить до того, що вони живуть закрито, практично не перетинаючись зі своїм електоратом. Внаслідок чого, вони поняття не мають, як живуть і що необхідно громадянам країни.

Не вміють співпрацювати з журналістами та ЗМІ. Сприймають співробітників медіа як прислугу. Ображають їх, іноді зводять рахунки, відмовляються від інтерв'ю чи коментарів. А якщо їм щось не подобається, то вони бачать в цьому руку конкурентів.

До речі, кум Путіна Володимир Медведчук, збирається балотуватися у Верховну раду. А ще недавно фото Путіна і Трампа поєднали і помістили на обкладинку відомого журналу. Варто згадати, що відомий український музикант розповів про те, що заспівав би в обличчя президенту Росії.