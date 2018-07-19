Фото Путина и Трампа "скрестили" и поместили на обложку известного журнала (фото)

Коллаж РБК-Украина

В сети показали забавную анимацию, на которой показан процесс превращения лица Трампа в лицо Путина

Журнал Time поместил на обложку своего нового номера изображение, на котором лица Дональда Трампа и Владимира Путина совмещены воедино.

В нем характерные светлые волосы Трампа, тонкие брови и поджатые губы сливаются с носом Путина и голубыми глазами.

Фото: twitterPrt Scr

В Twitter издание также показало забавную анимацию, на которой показан процесс превращения лица американского лидера в лицо Путина.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.

На титульную страницу поместят изображение Нэнси Бурсон. Она уже заявила, что вдохновилась переговорами президентов США и России в Хельсинки. Художник назвала целью своей работы показать сходство лидеров двух стран.

Новый номер Time выйдет в печать 30 июля. Его главная статья получила название "Трамп хотел саммита с Путиным. Он получил гораздо больше того, на что рассчитывал".

Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля. Саммит двух президентов начался около 14:00 по местному времени, с опозданием на час. Все подробности встречи, фото и видео - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки обсудили ситуацию в Украине.

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