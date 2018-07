Фото Путина и Трампа "скрестили" и поместили на обложку известного журнала (фото)

В сети показали забавную анимацию, на которой показан процесс превращения лица Трампа в лицо Путина

Журнал Time поместил на обложку своего нового номера изображение, на котором лица Дональда Трампа и Владимира Путина совмещены воедино.

В нем характерные светлые волосы Трампа, тонкие брови и поджатые губы сливаются с носом Путина и голубыми глазами.

Фото: twitterPrt Scr

В Twitter издание также показало забавную анимацию, на которой показан процесс превращения лица американского лидера в лицо Путина.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1