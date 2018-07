Фото Путіна і Трампа "схрестили" і помістили на обкладинку відомого журналу (фото)

У мережі показали цікаву анімацію, на якій показано процес перетворення лиця Трампа в обличчя Путіна

Журнал Time помістив на обкладинку свого нового номера зображення, на якому лиця Дональда Трампа і Володимира Путіна поєднані воєдино.

В ньому характерні світле волосся Трампа, тонкі брови, стиснуті губи зливаються з носом Путіна і блакитними очима.

Фото: twitterPrt Scr

У Twitter видання також показало цікаву анімацію, на якій показано процес перетворення лиця американського лідера в обличчя Путіна.

TIME's new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1