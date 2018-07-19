Фото Путіна і Трампа "схрестили" і помістили на обкладинку відомого журналу (фото)

Колаж РБК-Україна

У мережі показали цікаву анімацію, на якій показано процес перетворення лиця Трампа в обличчя Путіна

Журнал Time помістив на обкладинку свого нового номера зображення, на якому лиця Дональда Трампа і Володимира Путіна поєднані воєдино.

В ньому характерні світле волосся Трампа, тонкі брови, стиснуті губи зливаються з носом Путіна і блакитними очима.

Фото: twitterPrt Scr

У Twitter видання також показало цікаву анімацію, на якій показано процес перетворення лиця американського лідера в обличчя Путіна.

TIME's new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) 19 липня 2018 р.

На титульну сторінку помістять зображення Ненсі Бурсон. Вона вже заявила, що надихнулася переговорами президентів США і Росії в Гельсінкі. Художник назвала метою своєї роботи показати схожість лідерів двох країн.

Новий номер Time вийде в друк 30 липня. Його головна стаття отримала назву "Трамп хотів саміту з Путіним. Він отримав набагато більше того, на що розраховував".

Зустріч Трампа і Путіна відбулася 16 липня. Саміт двох президентів почався близько 14:00 за місцевим часом, із запізненням на годину. Всі подробиці зустрічі, фото і відео - в матеріалі РБК-Украина.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін на зустрічі в Гельсінкі обговорили ситуацію в Україні.

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