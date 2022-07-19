10 вещей, которые очень теряют в стоимости сразу после того, как вы их купили

Накапливая деньги на какой-то товар мы, понятное дело, не хотим переплачивать или терять деньги впоследствии. Однако на удешевление мы никак не можем повлиять. Более того - потеря стоимости подержанных вещей является необходимой функцией экономики. Но в некоторых категориях товаров потеря в цене происходит уже с момента покупки!

Какие товары теряют в цене больше всего сразу после их приобретения - читайте в материале Styler.

Компьютеры

Компьютер - это инструмент, а не инвестиция. Он теряет 2% своей стоимости в неделю. Одной из главных причин этого обесценивания - устарелость технологий, ведь постоянно выпускается что-то новое.

Технологический прогресс и детали становятся дешевле, а разработчики создают программное обеспечение, предназначенное для работы на более мощных системах. Прежде чем вы это поймете, ваш блестящий ПК потеряет в цене чуть ли не 50%!

При этом, ноутбуки сохраняют большую ценность, чем настольные компьютеры. Однако, конечно, десятилетний ноутбук будет стоить намно-о-ого меньше.

Ремонт старого компьютера (фото: Freepik)

Телефоны

Эксперты подсчитали, что iPhone теряет около 17% стоимости в течение первого года после покупки, а телефоны на Android - около 33%.

Через четыре года "яблочный смартфон" теряет примерно 66% своей стоимости, а Android - примерно 81%. После этого, по сути, они практически ничего не стоят.

Ремонт старого телефона (фото: Freepik)

Игрушки

Обычно люди не хотят покупать подержанные игрушки для своих детей, поэтому вполне понятно, что они резко обесцениваются.

Конечно, если вы храните какие-либо игрушки в оригинальной упаковке, а потом через много лет хотите продать, то цена только вырастет. Некоторые винтажные игрушки могут даже стоить как автомобиль среднего класса!

Но попытаться определить, какие предметы коллекционирования со временем вырастут в цене, а какие нет, - это невероятно сложная задача.

Старые игрушки (фото: Freepik)

Пианино

Новые пианино очень дорогие. Но старики часто не стоят ничего. Доходит даже до того, что владелец громоздкого музыкального инструмента платит тому, кто сгодится забрать пианино.

Поэтому если вы ищете фортепиано, то зайдите на условный OLX: скорее всего, инструмент достанется вам бесплатно.

Игра на пианино (фото: Freepik)

Гаджеты

Планшеты, мониторы, динамики, внешние жесткие диски и большинство других маленьких гаджетов теряют ценность в течение первого года пользования.

Умные часы теряют около 41% своей стоимости в первый год, а наушники теряют примерно 44%.

Девальвация растет с каждым годом, пока в конце концов большинство из этих вещей не окажутся на помойке или в качестве раритетных экспонатов в ящике на чердаке...

Электронные компоненты (фото: Freepik)

Ювелирные украшения

Можно подумать, что ювелирные украшения с бриллиантами со временем сохранят свою ценность или даже вырастут в цене. Но нет.

Обручальные кольца с бриллиантами и другие украшения с бриллиантами теряют до 80% своей стоимости, когда вы их перепродаете, особенно если вы покупали их в розницу, где наценка может достигать 200%.

Высокая цена на бриллианты является продуктом строгого контроля рынка и эффективной рекламы, а не редкости или полезности - бриллианты почти никогда не используются в краткосрочной инвестиции.

Ювелирное украшение (фото: Freepik)

Игровые приставки

Иногда старинные игровые картриджи продаются за бешеные деньги, но по большей части видеоигры теряют большую часть своей стоимости как только вы выходите из магазина.

По статистике, лишь 7 из 40 самых популярных игр за последний 21 год стоят так же или больше, чем они стоили изначально.

Исключением служат игры Nintendo, которые сохраняют большую ценность, чем игры других производителей.

Игровой джойстик (фото: Freepik)

Литература

Книги чрезвычайно обесцениваются после покупки. И вряд ли их цена со временем возрастет.

Более того, популярные книги в мягкой обложке почти ничего не стоят: букинисты на Петровке обычно ничего не дают за них.

Даже более старые книги вряд ли будут иметь большую ценность, если только это не первые издания в исключительном состоянии, редкие и определенным образом важные.

Старые книги (фото: Freepik)

Свадебные платья

Платья в хорошем состоянии, которым меньше трех лет, продаются примерно за полцены, даже от известных дизайнеров.

Причина, почему эти модные платья пользуются популярностью, вероятно, очень проста - "мой особый день в моем особом платье".

Свадебное платье (фото: Freepik)

Авто

Раньше говорили, что новый автомобиль теряет около 10% своей стоимости с момента выезда с автосалона, четверть своей стоимости - после первого года пользования и примерно 60% своей стоимости за пять лет.

Но недавние цепи поставок и другие макроэкономические проблемы привели к стремительному росту стоимости автомобилей. Особенно подержанных.

Автомобильная площадка (фото: Freepik)