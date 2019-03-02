100%-й способ выиграть: советы многократных победителей лотерей

Несколько советов, как выиграть в лотерею от многократных победителей

Как выиграть в лотерею – популярный вопрос среди любителей азартных игр. Многократные победители лотереи из Америки Дэвон Браун и Ричард Джойнер дали несколько советов, как выиграть в лотерею, передают местные СМИ.

Несколько раз американец стал обладателем круглой суммы, после чего решил поделиться секретом своей удачи. Он сообщил, что победил из-за того, что поставил перед своим днем рождения. Американец уверен, что был рожден в особенный день. В прошлом году он указал в лотерее число месяца и дня рождения, что оказалось выигрышной комбинацией. Дэвон Браун купил выигрышный билет на автозаправке в городе Харриман.

Браун рассказал, что не спал целую ночь перед тем, как отправиться за выигрышем. Счастливчик планирует инвестировать свои деньги. Он также хочет продолжить работать в компании по борьбе с вредителями.

Ранее Ричард Джойнер, житель штата Мэриленд, несколько раз выигрывал крупные суммы, используя цифры, которые увидел во сне. Вещий сон принес ему уже больше 50 тысяч долларов. Мужчина и второй раз выиграл крупную сумму благодаря вещему сну. Американец уверен, что ему снятся вещие сны. Это была комбинация 4856. Через какое-то время американец начал понимать, что эти цифры его "преследуют", он несколько раз встречал их в документах, с которыми работал. Джойнер поставил на виртуальные гонки, использовав эту комбинацию, и выиграл 15 252 доллара. Второй выигрыш на эти же цифры составил уже 39 697 долларов. Мужчина признался, что ему часто снятся цифры во сне и он пытается их использовать в повседневной жизни. Он считает свою комбинацию обреченной на 100%-й успех.

К слову, наблюдая за лотерейными розыгрышами, аналитик Су Ким пришел к выводу, что чаще всего из лототрона вылетает шар под номером 20. За ним по частоте появлений следуют шары с номерами 37, 2, 31 и 35.

Напомним, что УНЛ в 2018 году выплатила призов на 568,79 млн гривен.

Также мы писали, что в Киеве задержали организаторов нелегального игорного бизнеса.