1000 грн в день: где в Киеве можно подзаработать прямо сейчас

Бывают в жизни разные ситуации, например, когда надо заработать здесь и сейчас. Кажется, что нет выхода и руки сами по себе опускаются. Поэтому мы надеемся, что в трудную минуту, вы вспомните об этом материале и найдете работу где вам заплатят сразу.

Где и какую работу предлагают с оплатой изо дня в день - читайте в нашем материале Styler далее.

Заработок здесь и сейчас на kabanchik.ua

Подработка на этом ресурсе особенна тем, что вы работаете на обычного человека, которому нужны ваши навыки, то есть не на фирму или какую-то компанию.

Опираясь на объявление по Киеву, что сейчас активны на известном портале, мы подготовили список работы, за которую вы получите деньги в тот же день.

Больше всего объявлений сейчас в сфере строительства и ремонта, большинство заказов на:

укладку плитки и ламината - от 400 до 8000 гривен

установку окон - 1 600 гривен

монтажные работы - от 1000 до 2000 гривен

услуги сантехника - от 300 до 2000 гривен

услуги подсобника - от 200 до 1000 гривен

В целом есть очень большое количество разной работы в этом направлении, и каждое объявление имеет свои минусы и преимущества.

Также много объявлений на тему ремонта техники начиная от мелкой бытовой, заканчивая смартфонами и компьютерами, за такую работу в среднем вы можете получить от 500 до 2000 гривен.

Отдельным разделом на сайте выделяется работа для программистов. За создание сайтов разного уровня сложности предлагают от 1 до 20 тысяч гривен, но конечно такую работу сложно назвать здесь и сейчас, ведь обычно это дело не одного дня.

Главное, что вам нужно сделать для удачного заработка, это зарегистрироваться на сайте и предлагать свои услуги.

Заработок здесь и сейчас на OLX

Объявления о подработке на OLX несет чаще всего систематический характер, то есть работа на какую-то фирму. Реже встречаются объявления, такие как на "кабанчике" от обычных людей. В конце концов, рассмотрим, что же там предлагают:

грузчик - от 300 до 800 гривен

мерчендайзер - от 300 до 600 гривен

курьер - от 300 до 800 гривен

промоутер - от 100 до 600 гривен

ландшафтные работы - от 400 до 1000 гривен

уборка - от 200 до 600 гривен

Объявлений конечно очень много, но следует отметить, что с подработкой сейчас ситуация стала намного сложнее. Поэтому тщательно проверяйте те варианты, которые находите, потому что часто попадаются мошенники.