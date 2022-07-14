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14 июля: какой праздник отмечаем, его главные приметы и именинники

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Четверг 14 июля 2022 06:01
14 июля: какой праздник отмечаем, его главные приметы и именинники Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Святые Косма и Дамиан появились на свет в конце 3 века. Братья Косма и Дамиан выросли в верующей семье. Мама с детства им прививала веру в Господа Бога. Повзрослев, они решили стать врачами. За оказанные услуги они никогда не брали денег. Взамен просили людей начинать верить во Всевышнего и благодарить за жизнь. Со временем о святых пошли слухи. Они дошли до императора. Тот приказал святых Косму и Дамиана привести на суд.

Врачей судили, как чародеев. Однако на суде у императора защемило шею. Святые оказали ему помощь и тем самым доказали свою невиновность. Суд оправдал врачей и признал их непричастность к чародейству. Погибли святые от руки коллеги. Один врач сильно завидовал их успеху, поэтому вызвал на скалу и убил. Тела святых были сброшены в реку.

В народе этот день назывался - Летние Кузьминки и считался женским праздником. По традиции, женщины устраивали не работали и устраивали девичник, на который мужчинам запрещалось приходить. Женщины во время посиделок варили варенье, готовили кашу и устраивали гулянья.

Также в этот день принято ходить в церковь, чтобы помолиться святым Дамиану и Косме. При жизни они обладали даром целительства.

Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.

Главные приметы этого дня

  • Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
  • Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
  • Свеча тускло горит – будет дождь.
  • На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
  • Сорока кричит – будет продолжительный зной.
  • Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Что нельзя делать в этот день

  • Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя ходить унылым и злым.
  • Что касается работы, то ее нельзя было выполнять женщинам. В противном случае, их ждала тяжелая жизнь.
  • Как и в любой другой день, 14 июля нельзя ругаться, выяснять отношения и рисковать.

Кто сегодня празднует именины

Именины празднуют Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

Ранее мы писали, за что надо молиться каждый день в июле 2022.

Также синоптики рассказали, какая будет погода в июле.

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