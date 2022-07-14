14 июля: какой праздник отмечаем, его главные приметы и именинники
14 июля православная церковь вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Святые Косма и Дамиан появились на свет в конце 3 века. Братья Косма и Дамиан выросли в верующей семье. Мама с детства им прививала веру в Господа Бога. Повзрослев, они решили стать врачами. За оказанные услуги они никогда не брали денег. Взамен просили людей начинать верить во Всевышнего и благодарить за жизнь. Со временем о святых пошли слухи. Они дошли до императора. Тот приказал святых Косму и Дамиана привести на суд.
Врачей судили, как чародеев. Однако на суде у императора защемило шею. Святые оказали ему помощь и тем самым доказали свою невиновность. Суд оправдал врачей и признал их непричастность к чародейству. Погибли святые от руки коллеги. Один врач сильно завидовал их успеху, поэтому вызвал на скалу и убил. Тела святых были сброшены в реку.
В народе этот день назывался - Летние Кузьминки и считался женским праздником. По традиции, женщины устраивали не работали и устраивали девичник, на который мужчинам запрещалось приходить. Женщины во время посиделок варили варенье, готовили кашу и устраивали гулянья.
Также в этот день принято ходить в церковь, чтобы помолиться святым Дамиану и Косме. При жизни они обладали даром целительства.
Считалось, что в этот день Косма и Демьян спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые грабли и косы.
Главные приметы этого дня
- Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.
- Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.
- Свеча тускло горит – будет дождь.
- На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.
- Сорока кричит – будет продолжительный зной.
- Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.
Что нельзя делать в этот день
- Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя ходить унылым и злым.
- Что касается работы, то ее нельзя было выполнять женщинам. В противном случае, их ждала тяжелая жизнь.
- Как и в любой другой день, 14 июля нельзя ругаться, выяснять отношения и рисковать.
Кто сегодня празднует именины
Именины празднуют Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
Ранее мы писали, за что надо молиться каждый день в июле 2022.
Также синоптики рассказали, какая будет погода в июле.