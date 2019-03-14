16-летнюю школьницу выдвинули на Нобелевскую премию: в чем ее заслуга

Нобелевскую премию могут дать всемирно известной Грете Тунберг за борьбу с глобальным потеплением

На Нобелевскую премию мира выдвинули 16-летнюю школьницу Грету Турнберг, пишет издание Aftonbladet.

Юная шведка прославилась на весь мир после того, как в августе 2018-го начала свою одиночную школьную забастовку в Стокгольме с призывом к политикам обратить внимание на проблему изменения климата и требованием от мировых властей соблюдения Парижского договора по сокращению вредных выбросов.

Видео: YouTube/TEDx Talks

Акция Греты вдохновила подростков по всему миру на борьбу с экологическими проблемами. А в Бельгии эти "безобидные школьные" акции (как их называли в западной прессе) переросли в масштабные забастовки и 12-тысячный митинг юных защитников природы перед официальными структурами Европейского Союза.

Добавим, что за выдвижение на одну из самых престижных премий на планете Грета должна быть благодарна скандинавским политикам Йенсу Холму, Хакану Свеннелингу, Фредди Андре Овстегару, Моне Фагерос и Ларсу Халтбрекену.

"Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно", - прокомментировала новость Тунберг.

Грета Турнберг (фото: instagram.com/gretathunberg)

Всего в этом году на Нобелевскую премию мира номинирован 301 человек.

Ранее мы писали о том, что "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на соискание Нобелевской премии мира номинировали президента США Дональда Трампа.