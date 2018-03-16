16 марта: все праздники на сегодня

16 марта отмечается Всемирный день сна, а вот медведи в этот день выходят из спячки, по народным наблюдениям

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 16 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

16 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Всемирный день сна (World Sleep Day) по праву можно назвать самым ленивым праздником. Ежегодно он отмечается в пятницу второй полноценной недели марта, в канун весеннего равноденствия. В 2018 году Всемирный день сна выпадает на 16 марта.

Инициатором создания праздника выступила Международная ассоциация медицины сна. Его начали отмечать с 2008 года, так что у Дня любителей поспать в нынешнем году юбилей - ровно 10 лет. Мероприятия, проводимые в этот день во многих странах мира, призваны, прежде всего, обратить внимание людей на проблемы сна и полноценного отдыха граждан, восстановление сил и укрепление здоровья в целом.

Фото: 16 марта - праздник любителей поспать (pixabay.com/dagon)

16 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Несколько памятных дат чтят сегодня православные христиане. 16 марта - день памяти мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, Василиска Команского, преподобной Пиамы Александрийской, святых Зинона и Зоила и др.

Католики в этот день чтят память святого аббата Келл Аббана, а также архиепископа Гериберта Кельнского.

Какой народный праздник приходится на 16 марта

Сегодня в народе встречают Евтропиев день в память мученика Евтропия Амасийского. Люди считали, что Евтропий снег топит, а потому обращались к солнцу с просьбой растопить снег в полях, чтобы вдоволь пропитать их влагой. По мнению славян, в этот день медведи пробуждаются от зимней спячки и вылезают из берлоги, а потому в лес лучше не ходить. Приметы на Евтропиев день подскажут погоду на ближайшее время:

если на Евтропиев день солнце в тумане - это к дождю;

ветер в Евтропиев день обещает скорые погожие дни;

если солнце на закате садится в облака, то завтрашний день будет ненастным.

Фото:16 марта медведи покидают свои берлоги (pixabay.com/hmauck)

Именинники 16 марта

В этот день свои именины празднуют: Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама, Севастьян.