16 березня: всі свята на сьогодні

16 березня відзначається Всесвітній день сну, а ось ведмеді цього дня виходять зі сплячки, за народними спостереженнями

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 16 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

16 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Всесвітній день сну (World Sleep Day) по праву можна назвати найбільш ледачим святом. Щорічно воно відзначається в п'ятницю другого повноцінного тижня березня, напередодні весняного рівнодення. У 2018 році Всесвітній день сну випадає на 16 березня.

Ініціатором створення свята виступила Міжнародна асоціація медицини сну. Його почали відзначати з 2008 року, так що у Дня любителів поспати в нинішньому році ювілей - рівно 10 років. Заходи, що проводяться в цей день у багатьох країнах світу, покликані, насамперед, звернути увагу людей на проблеми сну і повноцінного відпочинку громадян, відновлення сил і зміцнення здоров'я в цілому.

Фото: 16 березня - свято любителів поспати (pixabay.com/dagon)

16 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Кілька пам'ятних дат шанують сьогодні православні християни. 16 березня - день пам'яті мучеників Євтропія і Клеоніка Амасійських, Василіска Команського, преподобної Піами Олександрійської, святих Зінона і Зоїла і ін.

Католики в цей день вшановують пам'ять святого абата Келл Аббана, а також архієпископа Гериберта Кельнського.

Яке народне свято припадає на 16 березня

Сьогодні в народі зустрічають Євтропіїв день в пам'ять мученика Євтропія Амасійського. Люди вважали, що Євтропій сніг топить, а тому зверталися до сонця з проханням розтопити сніг на полях, щоб вдосталь просочити їх вологою. На думку слов'ян, у цей день ведмеді прокидаються від зимової сплячки і вилазять з барлогу, а тому в ліс краще не ходити. Прикмети на Євтропіїв день підкажуть погоду у найближчий час:

якщо на Євтропіїв день сонце в тумані - це до дощу;

вітер в Євтропіїв день обіцяє, що скоро настануть погожі дні;

якщо сонце на заході сідає в хмари, то завтрашній день буде непогожим.

Фото: 16 березня ведмеді покидають свої барлоги (pixabay.com/hmauck)

Іменинники 16 березня

Цього дня свої іменини святкують: Василіск, Євтропій, Зінон, Зоїл, Клеонік, Марфа, Михайло, Піама, Севастян.