16 марта: важные события в истории

16 марта - четвертая годовщина референдума в Крыму

Какие события 16 марта произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler.

16 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1831 году в Париже был издан роман "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго - это первый исторический роман, написанный на французском языке.

В 1917 году американская Компания "Maybelline New York" выпустила тушь для ресниц, которая стала первой ежедневной косметикой для глаз.

Фото: 16 марта была выпущена тушь Maybelline (pixabay.com/Bru-nO)

В 1926 году американским ученым Робертом Годдардом было проведено успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

В 1943 году нацистские войска во второй раз взяли Харьков во время второй мировой войны.

В 2014 году прошел День референдума в Крыму, посвященный статусу и государственной принадлежности, в результате которого украинский полуостров Крым вошел в состав РФ. Аннексия Крыма не признана Украиной и считается незаконной в большинстве стран мира.

16 марта: в этот день родились

В 1665 году - Джузеппе Мария Креспи, итальянский живописец, гравер.

В 1787 году - Георг Симон Ом, известный немецкий физик, открывший эмпирический закон, названный его именем. Также в его честь получила название единица электросопротивления.

В 1799 году - Анна Аткинс, английская ученая, ботаник, иллюстратор, одна из первых женщин- фотографов.

В 1839 году - Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе.

В 1859 году - Александр Степанович Попов, русский физик и электротехник, создатель радио.

В 1941 году - Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.

В 1940 году - Вагиф Мустафа-заде, азербайджанский джазмен, один из великих джаз пианистов ХХ века.

16 марта: в этот день умерли

В 37 году - Тиберий Клавдий Нерон, римский император.

В 1889 году - Эрнст Вильгельм Леберехт Темпель, немецкий астроном и художник-график.

В 1942 году - Яков Перельман, советский ученый, популяризатор науки, основоположник жанра занимательной науки и понятия научной фантастики.

В 1975 году - Ти-Боун Уокер, американский блюзовый певец и гитарист.

В 1979 году - Жан Монне, французский государственный деятель, инициатор и один из основателей Европейского союза.