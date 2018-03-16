Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

16 марта: важные события в истории

STYLERLIFE        16.03.2018 - 08:00
Фото: События 16 марта (pixabay.com/rawpixel)
Фото: События 16 марта (pixabay.com/rawpixel)

16 марта - четвертая годовщина референдума в Крыму

Какие события 16 марта произошли в мире, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler.

16 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1831 году в Париже был издан роман "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго - это первый исторический роман, написанный на французском языке.

В 1917 году американская Компания "Maybelline New York" выпустила тушь для ресниц, которая стала первой ежедневной косметикой для глаз.

16 марта была выпущена тушь MaybellineФото: 16 марта была выпущена тушь Maybelline (pixabay.com/Bru-nO)

В 1926 году американским ученым Робертом Годдардом было проведено успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

В 1943 году нацистские войска во второй раз взяли Харьков во время второй мировой войны.

В 2014 году прошел День референдума в Крыму, посвященный статусу и государственной принадлежности, в результате которого украинский полуостров Крым вошел в состав РФ. Аннексия Крыма не признана Украиной и считается незаконной в большинстве стран мира.

16 марта: в этот день родились

В 1665 году - Джузеппе Мария Креспи, итальянский живописец, гравер.

В 1787 году - Георг Симон Ом, известный немецкий физик, открывший эмпирический закон, названный его именем. Также в его честь получила название единица электросопротивления.

В 1799 году - Анна Аткинс, английская ученая, ботаник, иллюстратор, одна из первых женщин- фотографов.

В 1839 году - Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе.

В 1859 году - Александр Степанович Попов, русский физик и электротехник, создатель радио.

В 1941 году - Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.

В 1940 году - Вагиф Мустафа-заде, азербайджанский джазмен, один из великих джаз пианистов ХХ века.

16 марта: в этот день умерли

В 37 году - Тиберий Клавдий Нерон, римский император.

В 1889 году - Эрнст Вильгельм Леберехт Темпель, немецкий астроном и художник-график.

В 1942 году - Яков Перельман, советский ученый, популяризатор науки, основоположник жанра занимательной науки и понятия научной фантастики.

В 1975 году - Ти-Боун Уокер, американский блюзовый певец и гитарист.

В 1979 году - Жан Монне, французский государственный деятель, инициатор и один из основателей Европейского союза.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
15 марта: важные события в истории Праздник Федот Ветронос: по каким приметам можно предсказать погоду на лето
Теги: события, праздник
Супрун объяснила новую модель вызова врачей на дом
Жуткое ДТП: в Киеве возле заправки девушка на Hyundai разбилась о Gelandewagen
"Мафию не обманешь": Портников заявил о новой угрозе для Украины
Пока медики выбирали косметику: вопиющий случай в онкобольнице Николаева разозлил украинцев
On Top