16 березня: важливі події в історії

16 березня - четверта річниця референдуму в Криму

Які події 16 березня відбулися в світі, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світло, а хто помер в цей день - в матеріаліStyler.

16 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1831 році в Парижі було видано роман "Собор Паризької Богоматері" Віктора Гюго - це перший історичний роман, написаний французькою мовою.

У 1917 році американська Компанія "Maybelline New York" випустила туш для вій, яка стала першою щоденною косметикою для очей.

Фото: 16 березня була випущена туш Maybelline (pixabay.com/Bru-nO)

У 1926 році американським вченим Робертом Годдардом було проведено успішне випробування першої ракети на рідкому паливі.

У 1943 році нацистські війська вдруге взяли Харків під час другої світової війни.

У 2014 році пройшов День референдуму в Криму, присвячений статусу і державної приналежності, в результаті якого український півострів Крим увійшов до складу РФ. Анексія Криму не визнана Україною і вважається незаконною в більшості країн світу.

16 березня: в цей день народилися

У 1665 році - Джузеппе Марія Креспі, італійський живописець, гравер.

У 1787 році - Георг Симон Ом, відомий німецький фізик, який відкрив емпіричний закон, названий його ім'ям. Також в його честь отримала назву одиниця електроопору.

У 1799 році - Анна Аткінс, англійська вчений, ботанік, ілюстратор, одна з перших жінок-фотографів.

У 1839 році - Франсуа Арман Сюллі-Прюдом, французький поет, перший Нобелівський лауреат з літератури.

У 1859 році - Олександр Степанович Попов, російський фізик і електротехнік, творець радіо.

У 1941 році - Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург, поет.

У 1940 році - Вагіф Мустафа-заде, азербайджанський джазмен, один з великих джаз піаністів ХХ століття.

16 березня: в цей день померли

У 37 році - Тиберій Клавдій Нерон, римський імператор.

У 1889 році - Ернст Вільгельм Леберехт Темпель, німецький астроном і художник-графік.

У 1942 році - Яків Перельман, радянський вчений, популяризатор науки, основоположник жанру цікавої науки і поняття наукової фантастики.

У 1975 році - Ті-Боун Уокер, американський блюзовий співак і гітарист.

У 1979 році - Жан Монне, французький державний діяч, ініціатор і один із засновників Європейського союзу.