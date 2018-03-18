18 марта: все праздники на сегодня

18 марта отмечается народный праздник Конона Градаря, с которого можно начинать работы на земле

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 18 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

18 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины имеет непостоянную дату и отмечается в третье воскресенье марта. В 2018 году профессиональный праздник работников ЖКХ и всех людей, чья профессия связана с созданием уюта, обслуживанием и улучшением условий жизни населения страны в бытовой сфере, приходится на 18 марта.

Фото:18 марта 2018 - день работников ЖКХ (pixabay.com/KTMPHOTOGRAPHY)

День работника налогового и таможенного дела Украины ежегодно отмечается 18 марта. В 2018 году праздник отмечает 5-летний юбилей. До 2013 года в стране было два профессиональных праздника налоговиков – День таможенной службы Украины, отмечаемый 25 июня, и День работников государственной налоговой службы Украины, приходившийся на 2 июля.

День Парижской коммуны – событие, которое чествуется не только во Франции, но и во многих странах мира в честь победы пролетарской революции 18 марта 1871 года, которая явилась первой успешной попыткой рабочих захватить власть в стране в свои руки.

18 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Несколько памятных дат чтят сегодня православные христиане. 18 марта - день памяти мучеников Конона и Онисия Исаврийских, Конона Мандонского, Ираиды, преподобных Марка Нитрийского, Исихия Вифинского, Адриана Пошехонского и др.

Католики в этот день чтят память Сальватора Ортского, Александра и Кирилла Иерусалимского.

Какой народный праздник приходится на 18 марта

Сегодня в народе отмечают День Мученика Конона Градаря. Считается, что с этого периода можно начинать земляные работы, копать огород, удобрять землю, замачивать семена овощей для последующей высадки. Причем, огородом следовало заниматься при любой погоде. Народ подметил, что если на Конона светит солнце, летом не будет града.

Фото: На Конона Градаря 18 марта начинают земляные работы (pixabay.com/vidiaviola)

Именинники 18 марта

В этот день свои именины празднуют: Адриан, Архелай, Георгий, Давид, Евлампий, Евлогий, Иван, Ираида, Исихий, Кирилл, Конон, Константин, Мардарий, Марк, Николай, Онисий, Феофан, Федор, Фотий.