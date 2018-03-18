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18 березня: всі свята на сьогодні

STYLERLIFE        18.03.2018 - 00:05
Фото: 18 марта можна приступати до підготовки розсади (pixabay.com/jill111)
Фото: 18 марта можна приступати до підготовки розсади (pixabay.com/jill111)

18 березня відзначається народне свято Конона Градаря, з якого можна починати роботи на землі

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 18 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

18 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України має непостійну дату і відзначається в третю неділю березня. У 2018 році професійне свято працівників житлово-комунального господарства і всіх людей, чия професія пов'язана з створенням затишку, обслуговуванням і поліпшенням умов життя населення країни в побутовій сфері, доводиться на 18 березня.

18 березня 2018 - день працівників ЖКГФото: 18 березня 2018 - день працівників ЖКГ (pixabay.com/KTMPHOTOGRAPHY)

День працівника податкового та митного справи України щорічно відзначається 18 березня. У 2018 році свято відзначає 5-річний ювілей. До 2013 року в країні було два професійних свята податківців - День митної служби України, що відзначається 25 червня, і День працівників державної податкової служби України, що доводився на 2 липня.

День Паризької комуни - подія, яка вшановується не лише у Франції, а й у багатьох країнах світу на честь перемоги пролетарської революції 18 березня 1871 року, яка стала першою успішною спробою робочих захопити владу в країні в свої руки.

18 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Кілька пам'ятних дат шанують сьогодні православні християни. 18 березня - День пам'яті мучеників Конона і Онисія Ісаврійських, Конона Мандонського, Іраїди, преподобних Марка Нітрійського, Ісихія Віфінського, Адріана Пошехонського і ін.

Католики в цей день вшановують пам'ять Сальватора Ортского, Олександра і Кирила Єрусалимського.

Яке народне свято припадає на 18 березня

Сьогодні в народі відзначають День Мученика Конона Градаря. Вважається, що з цього періоду можна починати земляні роботи, копати город, удобрювати землю, замочувати насіння овочів для подальшої висадки. Причому, городом слід займатися при будь-якій погоді. Народ помітив, що якщо на Конона світить сонце, влітку не буде граду.

На Конона Градаря 18 березня починають земляні роботи Фото: На Конона Градаря 18 березня починають земляні роботи (pixabay.com/vidiaviola)

Іменинники 18 березня

В цей день свої іменини святкують: Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Іраїда, Ісихій, Кирило, Конон, Костянтин, Мардарий, Марк, Микола, Онісім, Феофан, Федір, Фотій.

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Теги: свято
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