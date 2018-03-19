19 марта: на день Константина птицы подскажут, когда придет весна

19 марта следят за поведением птиц и предсказывают погоду на весну

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 19 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

19 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Международный день клиента – относительно молодой праздник, который потребителям товаров и услуг впервые предложили отмечать в 2010 году. В этот день компании и фирмы производителей во многих странах всячески благодарят своих клиентов за доверие и сотрудничество, проводят различные акции и мероприятия, дарят скидки и привлекают новых покупателей.

Фото: 19 марта - международный день клиента (pixabay.com/StockSnap)

19 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Несколько памятных дат чтят сегодня православные христиане. 19 марта – день памяти 42 мучеников в Амморее, а также преподобного Иова Анзерского, святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею в Иерусалиме Честного креста и гвоздей, мучеников отца и сына Конона Иконийских.

Католическая церковь 19 марта отмечает День святого Иосифа Обручника Девы Марии. Католики почитают Иосифа, как покровителя Святого семейства, а также всех мужей, отцов, детей, сирот, воспитателей, путешественников, узников, ремесленников, плотников, дровосеков и др.

Также католики сегодня чтят память мучеников Квинтия, Квинтиллы, Квартиллы, Марка, святых Ауксилия Ирландского и Алькмунда.

Какой народный праздник приходится на 19 марта

19 марта в народе отмечают День Константина – одного из 42-х мучеников из города Аммореи. Этот период примечателен тем, что в старину люди после зимы притаптывали снег вокруг колодцев, чтобы туда не попадала грязная талая вода. Такие дорожки носили название Константиновы круги. А еще в этот день следили за поведением птиц.

Фото: 19 марта - День Константина, когда возвращаются птицы (pixabay.com//jkersten410-1694389)

На Константина обязательно ждали возвращения с юга аистов и ласточек. А вот если в марте по дереву стучал дятел – это предвещало долгие холода и наступление поздней весны.

Именинники 19 марта

В этот день свои именины празднуют: Аетий, Анфим, Аркадий, Васой, Еввул, Евфросин, Елена, Иисус, Иов, Каллист, Конон, Константин, Максим, Мелиссен, Феофил, Федор, Юлиан.