19 березня: на день Константина птахи підкажуть, коли прийде весна

19 березня стежать за поведінкою птахів і передбачають погоду на весну

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 19 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

19 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Міжнародний день клієнта - відносно молоде свято, яке споживачам товарів і послуг вперше запропонували відзначати в 2010 році. У цей день компанії і фірми виробників у багатьох країнах всіляко дякують своїм клієнтам за довіру і співпрацю, проводять різні акції і заходи, дарують знижки і залучають нових покупців.

Фото: 19 березня - міжнародний день клієнта (pixabay.com/StockSnap)

19 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Кілька пам'ятних дат шанують сьогодні православні християни. 19 березня - день пам'яті 42 мучеників в Аммореї, а також преподобного Іова Анзерського, святої рівноапостольної цариці Олени, здобуття нею в Єрусалимі Чесного хреста і цвяхів, мучеників батька і сина Конона Іконійських.

Католицька церква 19 березня відзначає День святого Йосипа Обручника Діви Марії. Католики шанують Йосипа, як покровителя Святого сімейства, а також всіх чоловіків, батьків, дітей, сиріт, вихователів, мандрівників, в'язнів, ремісників, теслярів, дроворубів та ін.

Також католики сьогодні вшановують пам'ять мучеників Квинтия, Квінтілли, Квартілли, Марка, святих Ауксілія Ірландського і Алькмунда.

Яке народне свято припадає на 19 березня

19 березня в народі відзначають День Костянтина - одного з 42-х мучеників з міста Аммореі. Цей період примітний тим, що за старих часів люди після зими притоптують сніг навколо колодязів, щоб туди не потрапляла брудна тала вода. Такі доріжки носили назву Константинові кола. А ще в цей день слідкували за поведінкою птахів.

Фото: 19 березня - День Костянтина, коли повертаються птахи (pixabay.com//jkersten410-1694389)

На Костянтина обов'язково чекали повернення з півдня лелек і ластівок. А ось якщо в березні по дереву стукав дятел - це віщувало довгі холоди і наступ пізньої весни.

Іменинники 19 березня

В цей день свої іменини святкують: Аетій, Анфім, Аркадій, Васой, Еввул, Євфросин, Олена, Ісус, Іов, Калліст, Конон, Костянтин, Максим, Мелісен, Феофіл, Федір, Юліан.