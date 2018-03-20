20 марта: все праздники на сегодня

20 марта 2018 года отмечается День Земли, а также на эту дату попадает весеннее равноденствие
Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 20 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.
Международный день Франкофонии (День французского языка) - один из праздников, отмечаемых 20 марта. Его празднуют все, кто говорит по-французски. В рамках Франкофонии сотрудничают 58 франкоязычных стран, а также 26 государств-наблюдателей. Критерием для вступления в эту организацию является не только достаточный уровень владения французским, но и наличие культурных связей с Францией. Украина с 2008 года - государство-наблюдатель в Франкофонии.
Международный день счастья отмечается по инициативе ООН уже 6 лет. Дата 20 марта была установлена резолюцией Генассамблеи ООН. Идея праздника - показать важность счастья , а также то, что стремление к нему является одной из целей существования каждого человека в мире.
День весеннего равноденствия 2018 наступает 20 марта. В этот день солнце переходит из южного полушария в северное, его лучи отвесно падают на экватор, а длительность дня становится равной ночи. Именно весеннее равноденствие во многих странах считают астрономическим началом весны.
Фото: 20 марта - День равноденствия, когда продолжительность дня и ночи равны (pixabay.com/Alexas_Fotos)
Организацей объединенных наций 20 марта был учрежден еще один праздник - День Земли. Ежегодно его отмечают в День весеннего равноденствия. В День земли проходит множество природоохранных, гуманитрарных, миротворческих акций, которые направлены на привлечение внимания к состоянию окружающей среды, социальным проблемам. Ежегодно 20 марта во многих странах звучит перезвон Колокола мира, призывающий к миру, дружбе, солидарности всех наций, сохранению природных богатств и культурного наследия человечества.
Международный день астрологии - еще один праздник, который попадает на день весеннего равноденствия. Астрологи считают его началом нового астрологического года и проводят в этот день различные тематические мероприятия.
Всемирный день социальной работы ежегодно отмечается в третий вторник марта, и в 2018 году он попадает на 20 число. Виновниками праздника являются представители профессий социальной направленности. Установлен он был международными организациями: Федерацией социальных работников и Ассоциацией школ соцработы.
С 1985 года 20 марта в мире отмечается Международный день без мяса, когда магазины, заведения общественного питания отказываются от продажи мяса и мясных блюд. Этот день был учрежден, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с мясной пищевой промышленностью (убийство животных, чрезмерное использование ресурсов для производства мяса, загрязнение окружающей среды газами, уничтожение лесов, истощение земель).
Сегодня церковью почитается память святых Павла Препростого и Павла Исповедника, а в народе праздник 20 марта носит название Павел-Капельник. По приметам, в этот день с крыш начинали падать сосульки, лед и снег, но еще возможны заморозки. Поговаривали: "С крыш капает, а нос царапает", "На Капельника грехи тяжкие на землю падают".
Фото: 20 марта - праздник Павла-Капельника (pixabay.com/Photorama)
Существуют и погодные приметы на Павла-Капельника:
Сегодня день ангела празднуют Павел, Николай, Емельян, Ефрем, Евгений, Василий, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда.