20 марта: все праздники на сегодня

20 марта 2018 года отмечается День Земли, а также на эту дату попадает весеннее равноденствие

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 20 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

20 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Международный день Франкофонии (День французского языка) - один из праздников, отмечаемых 20 марта. Его празднуют все, кто говорит по-французски. В рамках Франкофонии сотрудничают 58 франкоязычных стран, а также 26 государств-наблюдателей. Критерием для вступления в эту организацию является не только достаточный уровень владения французским, но и наличие культурных связей с Францией. Украина с 2008 года - государство-наблюдатель в Франкофонии.

Международный день счастья отмечается по инициативе ООН уже 6 лет. Дата 20 марта была установлена резолюцией Генассамблеи ООН. Идея праздника - показать важность счастья , а также то, что стремление к нему является одной из целей существования каждого человека в мире.

День весеннего равноденствия 2018 наступает 20 марта. В этот день солнце переходит из южного полушария в северное, его лучи отвесно падают на экватор, а длительность дня становится равной ночи. Именно весеннее равноденствие во многих странах считают астрономическим началом весны.

Фото: 20 марта - День равноденствия, когда продолжительность дня и ночи равны (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Организацей объединенных наций 20 марта был учрежден еще один праздник - День Земли. Ежегодно его отмечают в День весеннего равноденствия. В День земли проходит множество природоохранных, гуманитрарных, миротворческих акций, которые направлены на привлечение внимания к состоянию окружающей среды, социальным проблемам. Ежегодно 20 марта во многих странах звучит перезвон Колокола мира, призывающий к миру, дружбе, солидарности всех наций, сохранению природных богатств и культурного наследия человечества.

Международный день астрологии - еще один праздник, который попадает на день весеннего равноденствия. Астрологи считают его началом нового астрологического года и проводят в этот день различные тематические мероприятия.

Всемирный день социальной работы ежегодно отмечается в третий вторник марта, и в 2018 году он попадает на 20 число. Виновниками праздника являются представители профессий социальной направленности. Установлен он был международными организациями: Федерацией социальных работников и Ассоциацией школ соцработы.

С 1985 года 20 марта в мире отмечается Международный день без мяса, когда магазины, заведения общественного питания отказываются от продажи мяса и мясных блюд. Этот день был учрежден, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с мясной пищевой промышленностью (убийство животных, чрезмерное использование ресурсов для производства мяса, загрязнение окружающей среды газами, уничтожение лесов, истощение земель).

Какой народный праздник приходится на 20 марта

Сегодня церковью почитается память святых Павла Препростого и Павла Исповедника, а в народе праздник 20 марта носит название Павел-Капельник. По приметам, в этот день с крыш начинали падать сосульки, лед и снег, но еще возможны заморозки. Поговаривали: "С крыш капает, а нос царапает", "На Капельника грехи тяжкие на землю падают".

Фото: 20 марта - праздник Павла-Капельника (pixabay.com/Photorama)

Существуют и погодные приметы на Павла-Капельника:

Пасмурная погода на Павла к заморозкам на следующее утро.

Если 20 марта - сильная капель, лето будет жарким с хорошим урожаем льна.

На Павла-Капельника синий горизонт - к скорому потеплению.

Если к 20 марта прилетели жаворонки - погода будет теплой.

Именинники 20 марта

Сегодня день ангела празднуют Павел, Николай, Емельян, Ефрем, Евгений, Василий, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда.