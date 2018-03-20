20 березня: всі свята на сьогодні

20 березня 2018 року відзначається День Землі, а також на цю дату потрапляє весняне рівнодення
Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 20 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.
Міжнародний день Франкофонії (День французької мови) - одне зі свят, що відзначаються 20 березня. Його святкують всі, хто говорить французькою. В рамках Франкофонії співпрацюють 58 франкомовних країн, а також 26 держав-спостерігачів. Критерієм для вступу в цю організацію є не тільки достатній рівень володіння французькою, а й наявність культурних зв'язків з Францією. Україна з 2008 року - держава-спостерігач у Франкофонії.
Міжнародний день щастя відзначається з ініціативи ООН вже 6 років. Дата 20 березня була встановлена резолюцією Генасамблеї ООН. Ідея свята - показати важливість щастя, а також те, що прагнення до нього є однією з цілей існування кожної людини в світі.
День весняного рівнодення 2018 настає 20 березня. В цей день сонце переходить з південної півкулі в північну, його промені прямовисно падають на екватор, а тривалість дня стає рівною ночі. Саме весняне рівнодення в багатьох країнах вважають астрономічним початком весни.
Фото: 20 березня - День рівнодення, коли тривалість дня і ночі рівні (pixabay.com/Alexas_Fotos)
Організацєю Об'єднаних Націй 20 березня було засноване ще одне свято - День Землі. Щорічно його відзначають в День весняного рівнодення. У День землі проходить безліч природоохоронних, гуманітрарних, миротворчих акцій, які спрямовані на привернення уваги до стану навколишнього середовища, соціальних проблем. Щорічно 20 березня у багатьох країнах звучить передзвін Колокол світу, який закликає до миру, дружби, солідарності всіх націй, збереження природних багатств і культурної спадщини людства.
Міжнародний день астрології - ще одне свято, яке потрапляє на день весняного рівнодення. Астрологи вважають його початком нового астрологічного року і проводять у цей день різні тематичні заходи.
Всесвітній день соціальної роботи щорічно відзначається в третій вівторок березня, і в 2018 році він потрапляє на 20 число. Винуватцями свята є представники професій соціальної спрямованості. Встановлене воно було міжнародними організаціями: Федерацією соціальних працівників та Асоціацією шкіл соцпраці.
З 1985 року 20 березня в світі відзначається Міжнародний день без м'яса, коли магазини, заклади громадського харчування відмовляються від продажу м'яса та м'ясних страв. Цей день був установлений, щоб звернути увагу на проблеми, пов'язані з м'ясною харчовою промисловістю (вбивство тварин, надмірне використання ресурсів для виробництва м'яса, забруднення навколишнього середовища газами, знищення лісів, виснаження земель).
Сьогодні церквою вшановується пам'ять святих Павла Препростого і Павла Сповідника, а в народі свято 20 березня носить назву Павло-Капельник. За прикметами, в цей день з дахів починали падати бурульки, лід і сніг, але ще можливі заморозки. Подейкували: "З дахів капає, а ніс дряпає", "На Капельника гріхи тяжкі на землю падають".
Фото: 20 березня - свято Павла-Капельника (pixabay.com/Photorama)
Існують і погодні прикмети на Павла-Капельника:
Сьогодні день ангела святкують Павло, Микола, Омелян, Єфрем, Євген, Василь, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Надія.