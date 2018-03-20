20 березня: всі свята на сьогодні

20 березня 2018 року відзначається День Землі, а також на цю дату потрапляє весняне рівнодення

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 20 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

20 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Міжнародний день Франкофонії (День французької мови) - одне зі свят, що відзначаються 20 березня. Його святкують всі, хто говорить французькою. В рамках Франкофонії співпрацюють 58 франкомовних країн, а також 26 держав-спостерігачів. Критерієм для вступу в цю організацію є не тільки достатній рівень володіння французькою, а й наявність культурних зв'язків з Францією. Україна з 2008 року - держава-спостерігач у Франкофонії.

Міжнародний день щастя відзначається з ініціативи ООН вже 6 років. Дата 20 березня була встановлена резолюцією Генасамблеї ООН. Ідея свята - показати важливість щастя, а також те, що прагнення до нього є однією з цілей існування кожної людини в світі.

День весняного рівнодення 2018 настає 20 березня. В цей день сонце переходить з південної півкулі в північну, його промені прямовисно падають на екватор, а тривалість дня стає рівною ночі. Саме весняне рівнодення в багатьох країнах вважають астрономічним початком весни.

Фото: 20 березня - День рівнодення, коли тривалість дня і ночі рівні (pixabay.com/Alexas_Fotos)

Організацєю Об'єднаних Націй 20 березня було засноване ще одне свято - День Землі. Щорічно його відзначають в День весняного рівнодення. У День землі проходить безліч природоохоронних, гуманітрарних, миротворчих акцій, які спрямовані на привернення уваги до стану навколишнього середовища, соціальних проблем. Щорічно 20 березня у багатьох країнах звучить передзвін Колокол світу, який закликає до миру, дружби, солідарності всіх націй, збереження природних багатств і культурної спадщини людства.

Міжнародний день астрології - ще одне свято, яке потрапляє на день весняного рівнодення. Астрологи вважають його початком нового астрологічного року і проводять у цей день різні тематичні заходи.

Всесвітній день соціальної роботи щорічно відзначається в третій вівторок березня, і в 2018 році він потрапляє на 20 число. Винуватцями свята є представники професій соціальної спрямованості. Встановлене воно було міжнародними організаціями: Федерацією соціальних працівників та Асоціацією шкіл соцпраці.

З 1985 року 20 березня в світі відзначається Міжнародний день без м'яса, коли магазини, заклади громадського харчування відмовляються від продажу м'яса та м'ясних страв. Цей день був установлений, щоб звернути увагу на проблеми, пов'язані з м'ясною харчовою промисловістю (вбивство тварин, надмірне використання ресурсів для виробництва м'яса, забруднення навколишнього середовища газами, знищення лісів, виснаження земель).

Яке народне свято припадає на 20 березня

Сьогодні церквою вшановується пам'ять святих Павла Препростого і Павла Сповідника, а в народі свято 20 березня носить назву Павло-Капельник. За прикметами, в цей день з дахів починали падати бурульки, лід і сніг, але ще можливі заморозки. Подейкували: "З дахів капає, а ніс дряпає", "На Капельника гріхи тяжкі на землю падають".

Фото: 20 березня - свято Павла-Капельника (pixabay.com/Photorama)

Існують і погодні прикмети на Павла-Капельника:

Похмура погода на Павла до заморозків на наступний ранок.

Якщо 20 березня - сильна крапель, літо буде спекотним з хорошим урожаєм льону.

На Павла-Капельника синій горизонт - до швидкого потепління.

Якщо до 20 березня прилетіли жайворонки - погода буде теплою.

Іменинники 20 березня

Сьогодні день ангела святкують Павло, Микола, Омелян, Єфрем, Євген, Василь, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Надія.