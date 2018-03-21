21 марта: поздравь Карабаса Барабаса и вспомни стихи из школьной программы

21 марта 2018 года во всем мире отмечается День поэзии

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 21 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

21 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Всемирный день поэзии был основан по инициативе ЮНЕСКО и впервые отмечен во многих странах мира в 1999 году. Праздник направлен на содействие развитию поэзии, возобновление традиции поэтических чтений, установление тесной взаимосвязи между поэзией и другими видами искусства, открытие новых авторов.

Международный день кукольника отмечается во всем мире, начиная с 2003 года по инициативе Международного Союза кукольных театров. Это символичный праздник объединения профессионалов и любителей, артистов и зрителей одного из самых древних видов искусства – кукольного театра.

Фото: 21 марта - праздник кукольного театра (pixabay.com/Lenalensen)

Всемирный день людей с синдромом Дауна не случайно отмечается 21 числа 3-го месяца в году. Эта дата символично совпадает с тремя копиями 21-й хромосомы, которая присутствует у людей, имеющих синдром Дауна. День отмечается во всем мире по инициативе ООН, начиная с 2012 года, и нацелен на повышение уровня информированности людей о данной патологии.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации был провозглашен ООН в 1966 году. Дата 21 марта выбрана в память мирных демонстрантов, погибших в 1960 году в ЮАР, которые выступали против законов режима апартеида.

Международный день лесов был учрежден ООН в 1971 году и приурочен ко Дню весеннего равноденствия. Мероприятия этого дня призваны информировать мировое сообщество о значении и важности сохранения лесов на нашей планете, а также предотвратить необоснованную вырубку лесов.

21 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Православные христиане отмечают памятный день преподобных Феофилакта исповедника, Лазаря и Афанасия Мурманских, апостола Ерма, мученика Феодорита и др.

Католики чтят память святых Серапиона Тмуитского и Николая Флюэского.

Какой народный праздник приходится на 21 марта

21 марта в народе называют Весенним солнцеворотом, и этот день приурочен к весеннему равноденствию. На солнцеворот ждали прилета птиц, цветения вербы и настоящего начала весны.

Фото: 21 марта - праздник весеннего солнцеворота (pixabay.com/Marisa04)

Именинники 21 марта

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Владимир, Дометий, Ерма, Иван, Лазарь, Феодорит, Феофилакт.