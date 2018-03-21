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21 березня: привітай Карабаса Барабаса і згадай вірші зі шкільної програми

STYLERLIFE        21.03.2018 - 00:05
Фото: 21 березня - День поезії (pixabay.com/kj1251)
Фото: 21 березня - День поезії (pixabay.com/kj1251)

21 березня 2018 року в усьому світі відзначається День поезії

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 21 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

21 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Всесвітній день поезії був заснований з ініціативи ЮНЕСКО і вперше відзначений в багатьох країнах світу в 1999 році. Свято спрямоване на сприяння розвитку поезії, відновлення традиції поетичних читань, встановлення тісного взаємозв'язку між поезією та іншими видами мистецтва, відкриття нових авторів.

Міжнародний день лялькаря відзначається у всьому світі, починаючи з 2003 року з ініціативи Міжнародного Союзу лялькових театрів. Це символічне свято об'єднання професіоналів і любителів, артистів і глядачів одного з найдавніших видів мистецтва - лялькового театру.

21 березня - свято лялькового театруФото: 21 березня - свято лялькового театру (pixabay.com/Lenalensen)

Всесвітній день людей з синдромом Дауна не випадково відзначається 21 числа 3-го місяця в році. Ця дата символічно збігається з трьома копіями 21-ої хромосоми, яка присутня у людей, що мають синдром Дауна. День відзначається в усьому світі з ініціативи ООН, починаючи з 2012 року, і націлений на підвищення рівня інформованості людей про цю патологію.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації був проголошений ООН в 1966 році. Дата 21 березня обрана в пам'ять мирних демонстрантів, загиблих в 1960 році в ПАР, які виступали проти законів режиму апартеїду.

Міжнародний день лісів був заснований ООН у 1971 році і приурочений до Дня весняного рівнодення. Заходи цього дня покликані інформувати світову спільноту про значення і важливість збереження лісів на нашій планеті, а також запобігти необгрунтованій вирубці лісів.

21 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Православні християни відзначають пам'ятний день святого Феофілакта сповідника, Лазаря і Афанасія Мурманських, апостола Єрма, мученика Феодоріта і ін.

Католики вшановують пам'ять святих Серапіона Тмуітського і Миколи Флюеского.

Яке народне свято припадає на 21 березня

21 березня в народі називають Весняним солнцеворотом, і цей день приурочений до весняного рівнодення. На сонцеворот чекали прильоту птахів, цвітіння верби і справжнього початку весни.

21 марта - праздник весеннего солнцеворотаФото: 21 березня - свято весняного сонцестояння (pixabay.com/Marisa04)

Іменинники 21 березня

Сьогодні іменини святкують: Афанасій, Володимир, Дометій, Єрма, Іван, Лазар, Феодоріт, Феофілакт.

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Теги: события, свято
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