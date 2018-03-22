22 марта: все праздники на сегодня

22 марта 2018 года - повод поздравить таксистов, которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 22 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

22 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Всемирный день водных ресурсов ежегодно отмечается 22 марта под эгидой ООН, начиная с 1993 года. Этот важный для экологов день посвящен сохранению и освоению водных ресурсов планеты. Во всех странах проводятся мероприятия, нацеленные на привлечение внимания людей к проблемам недостатка питьевой воды, сохранения рек и морей и охране окружающей среды.

Международный день таксиста – профессиональный праздник людей, работающих в сфере транспорта и услуг. Именно в этот день более сотни лет назад на лондонских улицах появились первые машины для индивидуального пользования пассажиров со специальными счетчиками.

Международный день Балтийского моря вот уже более 30 лет ежегодно отмечается 22 марта и призван привлечь внимание людей к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона. Дата выбрана не случайно: в этот день была подписана Хельсинкская конвенция 1974 года.

Фото: 22 марта - праздник Балтийского моря (pixabay.com/Pancsusak)

22 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня православные христиане отмечают день памяти воинов-христиан святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся, а также святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова, праведного Тарасия Ликаонийского и др.

Католики чтят память святых: Василия, епископа Анкары, Дарерки Ирландской, мученика Николая Оуэна, апостола от 70-ти Епафродита, Павла Нарбоннского, святой Леа.

Какой народный праздник приходится на 22 марта

22 марта в народе имеет несколько названий: Сороки, Жаворонки, Кулики, Тетерочный день. Эта дата приурочена ко дню весеннего равноденствия, встрече зимы с весной. Люди ждали возвращения птиц из теплых краев, и в первую очередь жаворонков, и пекли ритуальные булочки в виде птиц, чтобы зазывать весну. Приметы дня:

если на Сороки холодно – еще сорок дней по утрам будут заморозки;

тепло на Сороки – к теплой весне;

теплый ветер – к дождливому лету.

Фото: 22 марта 2018 - народный праздник Сороки (pixabay.com/vinsky2002)

Именинники 22 марта

Сегодня именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Вивиан, Дмитрий, Евтихий, Иван, Илиан, Илий, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Михаил, Наталия, Николай, Петр, Сергей, Валерий, Феофил.