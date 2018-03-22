22 березня: всі свята на сьогодні

22 березня 2018 року - привід привітати таксистів, які в цей день відзначають своє професійне свято

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 22 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

22 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Всесвітній день водних ресурсів щорічно відзначається 22 березня під егідою ООН, починаючи з 1993 року. Цей важливий для екологів день присвячений збереженню і освоєнню водних ресурсів планети. У всіх країнах проводяться заходи, націлені на залучення уваги людей до проблем нестачі питної води, збереження річок і морів та охорони навколишнього середовища.

Міжнародний день таксиста - професійне свято людей, які працюють в сфері транспорту і послуг. Саме в цей день більше сотні років тому на лондонських вулицях з'явилися перші машини для індивідуального користування пасажирів зі спеціальними лічильниками.

Міжнародний день Балтійського моря ось уже понад 30 років щорічно відзначається 22 березня і покликаний привернути увагу людей до питань охорони навколишнього середовища Балтійського регіону. Дата вибрана не випадково: в цей день була підписана Гельсінкська конвенція 1974 року.

Фото: 22 березня - свято Балтійського моря (pixabay.com/Pancsusak)

22 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Сьогодні православні християни відзначають день пам'яті воїнів-християн святих сорока мучеників, у Севастійському озері замучених, а також святого Кесарія Назіанзіна, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія Лікаонійского і ін.

Католики вшановують пам'ять святих: Василя, єпископа Анкари, Дареркі Ірландської, мученика Миколи Оуена, апостола від 70-ти Єпафродита, Павла Нарбоннського, святої Леа.

Яке народне свято припадає на 22 березня

22 березня в народі має кілька назв: Сороки, Жайворонки, Кулики, Тетерочний день. Ця дата приурочена до дня весняного рівнодення, зустрічі зими з весною. Люди чекали повернення птахів із вирію, і в першу чергу жайворонків, і пекли ритуальні булочки у вигляді птахів, щоб закликати весну. Прикмети дня:

якщо на Сороки холодно - ще сорок днів вранці будуть заморозки;

тепло на Сороки - до теплої весни;

теплий вітер - до дощового літа.

Фото: 22 березня 2018 - народне свято Сороки (pixabay.com/vinsky2002)

Іменинники 22 березня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Євтихій, Іван, Іліан, Ілій, Іраклій, Кирило, Клавдій, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, ​​Сергій, Валерій, Феофіл.