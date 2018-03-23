Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

23 марта: важные события в истории

STYLERLIFE        23.03.2018 - 08:00
Фото: 23 марта запатентовали электрическую лампочку (pixabay.com/jniittymaa)
Фото: 23 марта запатентовали электрическую лампочку (pixabay.com/jniittymaa)

23 марта в конце XIX века запатентовали электрическую лампочку, а в 2013-м главным событием этого дня в Киеве стал рекордный снегопад

Какие события произошли в мире 23 марта, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler.

23 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1876 году была запатентована свеча Яблочкова - электрическая лампочка, изобретенная годом ранее русским инженером-электротехником Павлом Яблочковым. Этот прибор использовался для освещения улиц и в театрах.

В 1918 году Украинская Центральная Рада, руководящая национальным движением страны, объявила украинский язык языком делопроизводства.

В 1950 году была основана Всемирная метеорологическая организация под эгидой ООН с целью наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействием с океанами.

В 1997 году в Майами была проведена уникальная хирургическая операция 10-месячному ребенку, в ходе которой врачи пересадили семь органов, что стало рекордом в области медицины.

В 2013 году в Киеве наблюдался рекордный по своим масштабам снегопад, во время которого выпало более полуметра снега. Это природное явление вызвало транспортный коллапс и было объявлено чрезвычайное положение.

Снегопад в Киеве 22 марта 2013 годаФото: Снегопад в Киеве 22 марта 2013 года (facebook.com/serg.bazilic)

23 марта: в этот день родились

В 1749 году - Пьер-Симон Лаплас, французский математик, физик, астроном, один из создателей теории вероятностей.

В 1876 году - Григорий Андреевич Ильинский, русский филолог, историк, археограф.

В 1900 году - Эрих Фромм, немецкий философ и психоаналитик.

В 1910 году - Акира Куросава, известный японский кинорежиссер и сценарист.

В 1912 году - Вернер Фон Браун, немецкий ученый, родоначальник ракетостроения, создатель баллистических ракет.

В 1921 году - Дональд Кэмпбелл, английский гонщик-рекордсмен.

В 1942 году - Михаэль Ханеке, австрийский кинорежиссер и сценарист.

23 марта: в этот день умерли

В 2011 году - Элизабет Тейлор, американская актриса, "королева Голливуда".

Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 годаФото: Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года (flickr.com/t-100)

В 1948 году - Николай Бердяев, русский философ, автор концепции философии свободы.

В 1946 году - Гилберт Льюис, известный американский физикохимик.

В 1881 году - Николай Рубинштейн, пианист-виртуоз, дирижер, основатель Московской консерватории.

В 1842 году - Стендаль, известный французский писатель, один из основоположников психологического романа.

22 марта: важные события в истории 21 марта: важные события в истории
Теги: события, праздники
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top