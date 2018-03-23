23 марта: важные события в истории

23 марта в конце XIX века запатентовали электрическую лампочку, а в 2013-м главным событием этого дня в Киеве стал рекордный снегопад

Какие события произошли в мире 23 марта, и чем эта дата важна для Украины, кто из знаменитых личностей появился на свет, а кто умер в этот день - в материале Styler.

23 марта: какие значимые события сегодня происходили в Украине и мире в разные годы

В 1876 году была запатентована свеча Яблочкова - электрическая лампочка, изобретенная годом ранее русским инженером-электротехником Павлом Яблочковым. Этот прибор использовался для освещения улиц и в театрах.

В 1918 году Украинская Центральная Рада, руководящая национальным движением страны, объявила украинский язык языком делопроизводства.

В 1950 году была основана Всемирная метеорологическая организация под эгидой ООН с целью наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействием с океанами.

В 1997 году в Майами была проведена уникальная хирургическая операция 10-месячному ребенку, в ходе которой врачи пересадили семь органов, что стало рекордом в области медицины.

В 2013 году в Киеве наблюдался рекордный по своим масштабам снегопад, во время которого выпало более полуметра снега. Это природное явление вызвало транспортный коллапс и было объявлено чрезвычайное положение.

Фото: Снегопад в Киеве 22 марта 2013 года (facebook.com/serg.bazilic)

23 марта: в этот день родились

В 1749 году - Пьер-Симон Лаплас, французский математик, физик, астроном, один из создателей теории вероятностей.

В 1876 году - Григорий Андреевич Ильинский, русский филолог, историк, археограф.

В 1900 году - Эрих Фромм, немецкий философ и психоаналитик.

В 1910 году - Акира Куросава, известный японский кинорежиссер и сценарист.

В 1912 году - Вернер Фон Браун, немецкий ученый, родоначальник ракетостроения, создатель баллистических ракет.

В 1921 году - Дональд Кэмпбелл, английский гонщик-рекордсмен.

В 1942 году - Михаэль Ханеке, австрийский кинорежиссер и сценарист.

23 марта: в этот день умерли

В 2011 году - Элизабет Тейлор, американская актриса, "королева Голливуда".

Фото: Элизабет Тейлор умерла 23 марта 2011 года (flickr.com/t-100)

В 1948 году - Николай Бердяев, русский философ, автор концепции философии свободы.

В 1946 году - Гилберт Льюис, известный американский физикохимик.

В 1881 году - Николай Рубинштейн, пианист-виртуоз, дирижер, основатель Московской консерватории.

В 1842 году - Стендаль, известный французский писатель, один из основоположников психологического романа.