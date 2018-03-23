23 березня: важливі події в історії

23 березня в кінці XIX століття запатентували електричну лампочку, а в 2013-му головною подією цього дня в Києві став рекордний снігопад

Які події відбулися в світі 23 березня, і чим ця дата важлива для України, хто із знаменитих особистостей з'явився на світ, а хто помер у цей день - в матеріалі Styler.

23 березня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1876 році була запатентована свічка Яблочкова - електрична лампочка, винайдена роком раніше російським інженером-електротехніком Павлом Яблочковим. Цей прилад використовувався для освітлення вулиць і в театрах.

У 1918 році Українська Центральна Рада, що керувала національним рухом країни, оголосила українську мову мовою діловодства.

У 1950 році була заснована Всесвітня метеорологічна організація під егідою ООН з метою спостереження за станом атмосфери Землі і її взаємодією з океанами.

У 1997 році в Маямі була проведена унікальна хірургічна операція 10-місячній дитині, в ході якої лікарі пересадили сім органів, що стало рекордом в області медицини.

У 2013 році в Києві спостерігався рекордний за своїми масштабами снігопад, під час якого випало понад півметра снігу. Це природне явище викликало транспортний колапс і було оголошено надзвичайний стан.

Фото: Снігопад в Києві 22 березня 2013 року (facebook.com/serg.bazilic)

23 березня: в цей день народилися

У 1749 році - П'єр-Симон Лаплас, французький математик, фізик, астроном, один з творців теорії ймовірностей.

У 1876 році - Григорій Андрійович Ільїнський, російський філолог, історик, археограф.

У 1900 році - Еріх Фромм, німецький філософ і психоаналітик.

У 1910 році - Акіра Куросава, відомий японський кінорежисер і сценарист.

У 1912 році - Вернер Фон Браун, німецький вчений, родоначальник ракетобудування, творець балістичних ракет.

У 1921 році - Дональд Кемпбелл, англійський гонщик-рекордсмен.

У 1942 році - Міхаель Ханеке, австрійський кінорежисер і сценарист.

23 березня: в цей день померли

У 2011 році - Елізабет Тейлор, американська актриса, "королева Голлівуду".

Фото: Елізабет Тейлор померла 23 березня 2011 року (flickr.com/t-100)

У 1948 році - Микола Бердяєв, російський філософ, автор концепції філософії свободи.

У 1946 році - Гілберт Льюїс, відомий американський физикохимик.

У 1881 році - Микола Рубінштейн, піаніст-віртуоз, диригент, засновник Московської консерваторії.

У 1842 році - Стендаль, відомий французький письменник, один з основоположників психологічного роману.