25 марта: все праздники на сегодня

25 марта 2018 года в мире отмечается День открытки, а в Украине - профессиональный праздник сотрудников СБУ

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 25 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

25 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей. Этот день был учрежден под эгидой ООН в честь 200-летия отмены работорговли и служит напоминанием о победе над рабством.

День Службы безопасности Украины – профессиональный праздник всех работников, имеющих отношение к СБУ, ежегодно отмечаемый в стране с 2001 года. В этот день уделяется особое внимание сохранению государственного суверенитета, целостности и конституционного строя Украины.

День почтовой открытки отмечается 25 марта. Этот способ пересылки открытых писем, не запечатанных в конверт, насчитывает порядка 150 лет и до сих пор считается самым экономным почтовым отправлением.

Фото: 25 марта - День открытки (pixabay.com/MIH83)

25 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня у православных христиан день памяти преподобных Марии Египетской, Феофана исповедника, Симеона Нового Богослова, праведного Финееса, святителя Григория Двоеслова.

Католики сегодня отмечают два значительных праздника. Благовещение Девы Марии посвящено возвещение архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии о будущем рождении Иисуса, Сына Божьего, зачатого от Святого Духа.

За неделю до Пасхи отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим или же Вербное воскресенье, которое знаменует приход Иисуса Христа – Мессии и Спасителя людей от грехов.

Также в этот день католики чтят память епископа Эльфвода, святых отшельников Баронтия и Дезидерия, святого Дисмаса.

Какой народный праздник приходится на 25 марта

В народном календаре 25 марта вспоминается Феофан. Феофан - Проломи наст, так еще говорили в этот день. Особое внимание уделяли лошадям, их поили с серебра, чтобы уберечь от болезней.

Фото: 25 марта, на Феофана, ухаживали за лошадьми (pixabay.com/Leirdal)

Приметы и наблюдения дня:

туманный день – к урожаю льна, овса и конопли;

на Феофана сходит снежный покров;

в этот день оттаивает земля;

если снег на муравейниках тает с южной стороны, лето будет холодным.

Именинники 25 марта

Сегодня именины отмечают: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Симеон, Сергей, Феофан, Финеес.