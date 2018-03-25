25 березня: всі свята на сьогодні

25 березня 2018 року в світі відзначається День листівки, а в Україні - професійне свято співробітників СБУ

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 25 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

25 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі в нинішньому році відзначає 10-річний ювілей. Цей день був заснований під егідою ООН на честь 200-річчя скасування работоргівлі і служить нагадуванням про перемогу над рабством.

День Служби безпеки України - професійне свято всіх працівників, що мають відношення до СБУ, яке щорічно відзначається в країні з 2001 року. У цей день приділяється особлива увага збереженню державного суверенітету, цілісності і конституційного ладу України.

День листівки відзначається 25 березня. Цей спосіб пересилання відкритих листів, які не запечатані в конверт, налічує близько 150 років і до сих пір вважається найбільш економним поштовим відправленням.

Фото: 25 березня - День листівки (pixabay.com/MIH83)

25 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Сьогодні у православних християн день пам'яті преподобних Марії Єгипетської, Феофана сповідника, Симеона Нового Богослова, праведного Финеєса, святителя Григорія Двоєслова.

Католики сьогодні відзначають два значних свята. Благовіщення Діви Марії присвячено сповіщенню архангелом Гавриїлом Пресвятій Діві Марії про майбутнє народження Ісуса, Сина Божого, зачатого від Святого Духа.

За тиждень до Великодня відзначається свято Входу Господнього в Єрусалим або ж Вербну неділю, яке знаменує прихід Ісуса Христа - Месії і Спасителя людей від гріхів.

Також в цей день католики вшановують пам'ять єпископа Ельфвода, святих пустельників Баронтія і Дезидерія, святого Дісмаса.

Яке народне свято припадає на 25 березня

У народному календарі 25 березня згадується Феофан. Феофан - Проломи наст, так ще говорили в цей день. Особливу увагу приділяли коням, їх поїли із срібла, щоб уберегти від хвороб.

Фото: 25 березня, на Феофана, доглядали за кіньми (pixabay.com/Leirdal)

Прикмети і спостереження дня:

туманний день - до урожаю льону, вівса і конопель;

на Феофана сходить сніговий покрив;

в цей день відтає земля;

якщо сніг на мурашниках тане з південного боку, літо буде холодним.

Іменинники 25 березня

Сьогодні іменини відзначають: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Симеон, Сергій, Феофан, Пінхас.