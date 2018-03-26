26 марта: все праздники на сегодня

26 марта в народе называли Туманником или Никифоровым днем и предсказывали погоду на лето

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 26 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

26 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают служащие Национальной гвардии Украины. В 2015 году Внутренние войска МВД были переименованы в Нацгвардию, и указом президента Петра Порошенко был установлен новый праздник 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

Фото: 26 марта 2018 - День Нацгвардии Украины (flickr.com/b_genbach)

Основными задачами Нацгвардии является защита жизни, прав, свобод и интересов граждан от преступных и других противоправных посягательств, защита конституционного строя и территориальной целостности страны. Личный состав Нацгвардии Украины комплектуется служащими по общеобязательному военному призыву и контрактниками. На данный момент в регионах страны действует 6 оперативно-территориальных объединений.

26 марта во всем мире проходит "Фиолетовый день". Это название придумала 10-летняя Кессиди Меган, страдающая эпилепсией. Девочка решила показать, что больные этим неврологическим недугом являются полноправными членами общества. В 2008 году идею Кессиди поддержала Ассоциация эпилепсии в Новой Шотландии, а через год к "Фиолетовому дню" присоединилось 100 тысяч студентов и общественных организаций.

"Фиолетовый день" или День больных эпилепсией ежегодно проводится с целью информирования о заболевании и методах его лечения. 26 марта проходят тематические мероприятия, однажды даже башня в Торонто в "Фиолетовый день" окрасилась в этот цвет.

26 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня православные христиане отмечают день перемещения мощей Константинопольского патриарха Никифора, почитают память мучеников Савина Ермопольского, Африкана, Публия, Терентия, мученицы Христины Персидской.

Католики чтят память святых: Эммануэля, Фелиситы Падуйской, Людгера, Маргарет Клитроу.

Какой народный праздник приходится на 26 марта

26 марта почитается память Никифора-исповедника, а в народе этот день имеет название Туманник, Никифоров день.

Фото: 26 марта погоду предсказывали по туману (pixabay.com/adamtrevordesign)

Считалось, что на Никифора лучше в лес не ходить, ведь проснувшиеся после зимы медведи начинали обходить свои владения. Приметы дня:

Чем сильнее туман утром 26 марта, тем дождливее будет лето.

Если на Никифора сильно тает снег, год будет урожайным на пшеницу.

Галки собираются гурьбой под вечер 26 марта и кричат — к ясной погоде.

На Никифора из березы много сока течет – будет ненастное лето.

К 26 марта прилетели лебеди – жди снегопада.

Именинники 26 марта

Сегодня именины празднуют Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Григорий, Михаил, Николай, Лариса, Феликс.