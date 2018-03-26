Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

26 марта: все праздники на сегодня

STYLERLIFE        26.03.2018 - 00:05
Фото: 26 марта - Туманник (pixabay.com/mbll)
Фото: 26 марта - Туманник (pixabay.com/mbll)

26 марта в народе называли Туманником или Никифоровым днем и предсказывали погоду на лето

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 26 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

26 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают служащие Национальной гвардии Украины. В 2015 году Внутренние войска МВД были переименованы в Нацгвардию, и указом президента Петра Порошенко был установлен новый праздник 26 марта - День Национальной гвардии Украины.

26 марта 2018 - День Нацгвардии УкраиныФото: 26 марта 2018 - День Нацгвардии Украины (flickr.com/b_genbach)

Основными задачами Нацгвардии является защита жизни, прав, свобод и интересов граждан от преступных и других противоправных посягательств, защита конституционного строя и территориальной целостности страны. Личный состав Нацгвардии Украины комплектуется служащими по общеобязательному военному призыву и контрактниками. На данный момент в регионах страны действует 6 оперативно-территориальных объединений.

26 марта во всем мире проходит "Фиолетовый день". Это название придумала 10-летняя Кессиди Меган, страдающая эпилепсией. Девочка решила показать, что больные этим неврологическим недугом  являются полноправными членами общества. В 2008 году идею Кессиди поддержала Ассоциация эпилепсии в Новой Шотландии, а через год к "Фиолетовому дню" присоединилось 100 тысяч студентов и общественных организаций. 

"Фиолетовый день" или День больных эпилепсией ежегодно проводится с целью информирования о заболевании и методах его лечения. 26 марта проходят тематические мероприятия, однажды даже башня в Торонто в "Фиолетовый день" окрасилась в этот цвет.

26 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня православные христиане отмечают день перемещения мощей Константинопольского патриарха Никифора, почитают память мучеников Савина Ермопольского, Африкана, Публия, Терентия, мученицы Христины Персидской.

Католики чтят память святых: Эммануэля, Фелиситы Падуйской, Людгера, Маргарет Клитроу.

Какой народный праздник приходится на 26 марта

26 марта почитается память Никифора-исповедника, а в народе этот день имеет название Туманник, Никифоров день.

26 марта погоду предсказывали по тумануФото: 26 марта погоду предсказывали по туману (pixabay.com/adamtrevordesign)

Считалось, что на Никифора лучше в лес не ходить, ведь проснувшиеся после зимы медведи начинали обходить свои владения. Приметы дня:

  • Чем сильнее туман утром 26 марта, тем дождливее будет лето.
  • Если на Никифора сильно тает снег, год будет урожайным на пшеницу.
  • Галки собираются гурьбой под вечер 26 марта и кричат — к ясной погоде.
  • На Никифора из березы много сока течет – будет ненастное лето.
  • К 26 марта прилетели лебеди – жди снегопада.

Именинники 26 марта

Сегодня именины празднуют Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Григорий, Михаил, Николай, Лариса, Феликс.

23 марта: важные события в истории Если нет отрывного календаря: кого поздравлять и что праздновать
Теги: праздник, события
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top