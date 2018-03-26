26 березня: всі свята на сьогодні

26 березня в народі називали Туманником або Никифоровим днем і передбачали погоду на літо

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 26 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

26 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Сьогодні своє професійне свято відзначають службовці Національної гвардії України. У 2015 році Внутрішні війська МВС були перейменовані в Національну гвардію, і указом президента Петра Порошенка було встановлене нове свято 26 березня - День Національної гвардії України.

Фото: 26 березня 2018 - День Нацгвардії України (flickr.com/b_genbach)

Основними завданнями Нацгвардії є захист життя, прав, свобод та інтересів громадян від злочинних та інших протиправних посягань, захист конституційного ладу і територіальної цілісності країни. Особовий склад Нацгвардії України комплектується службовцями за загальнообов'язковим військовим призовом і контрактниками. На даний момент в регіонах країни діє 6 оперативно-територіальних об'єднань.

26 березня під усьому світі проходить "Фіолетовий день". Цю назву придумала 10-річна Кессіді Меган, яка страждає на епілепсію. Дівчинка вирішила показати, що хворі на цю неврологічну недугу є повноправними членами суспільства. У 2008 році ідею Кессіді підтримала Асоціація епілепсії в Новій Шотландії, а через рік до "Фіолетового дня" приєдналося 100 тисяч студентів і громадських організацій.

"Фіолетовий день" або День хворих на епілепсію щорічно проводиться з метою інформування про захворювання та методи його лікування. 26 березня відбуваються тематичні заходи, одного разу навіть вежа у Торонто в "Фіолетовий день" забарвилася в цей колір.

26 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Сьогодні православні християни відзначають день переміщення мощей Константинопольського патріарха Никифора, шанують пам'ять мучеників Савіна Єрмопольского, Африкана, Публія, Терентія, мучениці Христини Перської.

Католики вшановують пам'ять святих: Еммануеля, Фелісіти Падуйскої, Людгера, Маргарет Клітроу.

Яке народне свято припадає на 26 березня

26 березня вшановується пам'ять Никифора-сповідника, а в народі цей день має назву Туманник, Никифорів день.

Фото: 26 березня погоду передбачали по туману (pixabay.com/adamtrevordesign)

Вважалося, що на Никифора краще в ліс не ходити, адже ведмеді, які прокинулися після зими, починали обходити свої володіння. Прикмети дня:

Чим сильніше туман вранці 26 березня, тим більш дощовим буде літо.

Якщо на Никифора сильно тане сніг, рік буде врожайним на пшеницю.

Галки збираються гуртом під вечір 26 березня і кричать - до ясної погоди.

На Никифора з берези багато соку тече - буде непогоже літо.

До 26 березня прилетіли лебеді - чекай снігопаду.

Іменинники 26 березня

Сьогодні іменини святкують Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Григорій, Михайло, Микола, Лариса, Фелікс.