Всего 3 шага: простая, но очень эффективная схема ухода за проблемной кожей

Одним из важнейших показателей хорошего внешнего вида является здоровая сияющая кожа без угрей и черных точек. Однако не всем так повезло и многие девушки являются не самыми счастливыми обладательницами так называемой проблемной кожи лица, за которой нужно обязательно ухаживать. При этом совершенно не обязательно тоннами скупать специальные средства и проводить часы в ванной.

Если у вас нет времени, сил и желания придерживаться режима ухода за кожей, который занимает более трех минут или включает более трех шагов, попробуйте эту "ленивую" схему, пишет Cosmopolitan.

Она состоит всего из трех основных шагов, а результат вас приятно удивит.

Утренний уход за проблемной кожей:

Шаг 1: Умойте лицо

Вы уже знаете (надеюсь?), что нужно умываться не реже одного раза в день, особенно если у вас есть прыщи, но знаете ли вы, что на самом деле вам не нужно постоянно использовать средство для умывания против высыпаний? Шокирующе, я знаю. Но правда в том, что большинство очищающих средств от прыщей слишком жесткие и сушат, поэтому вместо того, чтобы лечить ваше лицо, они просто разрушают защитный барьер вашей кожи, делая вас более уязвимыми для акне после каждого мытья.

Вместо этого используйте мягкое очищающее средство без сульфатов - оно растворит излишки кожного сала, грязи и бактерий, не стягивая кожу и не оставляя ее стянутой и раздраженной.

Шаг 2: Увлажнение

Послушайте: жирная и склонная к акне кожа на 100 процентов нуждается во влаге. Без нее ваши сальные железы перегружаются и в конечном итоге производят больше кожного сала, чтобы компенсировать это, что приводит к закупорке пор и чрезмерному блеску кожи.

Держите кожу сбалансированной и увлажненной с помощью легкого безмасляного увлажняющего крема (используйте лосьон, если у вас сухая/комбинированная кожа, и гель, если ваша кожа жирная), который содержит увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, глицерин и/или керамиды.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шаг 3: Наносите SPF

Вы знаете эти раздражающие следы и шрамы, которые остаются в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после того, как у вас выскочил прыщ? Так вот, ультрафиолетовое воздействие солнца делает их еще хуже (и, напомню, может также привести как к преждевременному старению, так и к раку кожи). Поэтому, пожалуйста, ради красоты, наносите на лицо солнцезащитный крем каждое утро.

Убедитесь, что используемая вами формула (1) содержит SPF 30 или более, что является дневным минимумом, рекомендованным дерматологами; (2) обеспечивает защиту широкого спектра как от лучей UVA (вызывающих повреждения), так и от лучей UVB (вызывающих рак); и (3) не вызывает угревой сыпи, что означает, что формула была протестирована на предмет того, чтобы не закупоривать поры.