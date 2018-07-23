До +30 градусов: синоптики дали прогноз на 24 июля

Фото: pixabay.com/RitaE

Украинцам рассказали, когда перестанут лить дожди

Во вторник, 24 июля, в Украине снова будут идти дожди с грозами. Однако по всей стране ожидается высокая температура воздуха. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем +25, вечером - до +22.

Фото: instagram.com/want_kiev

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29.

На юге также прогнозируют осадки, до +30 градусов.

Жителей западных областей ждут дожди, температура воздуха до +25.

Фото: pixabay.com/kyasarin

В северных областях – грозы, также до +25 градусов.

В центральных областях пройдут дожди, температура до +30.

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что дожди начнут стихать с пятницы, 27 июля.

"Пока что пакостный циклон остается над нами. И только с 27 июля дожди начнут немного утихать. А жара - усиливаться", - отметила она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Кстати, в сети обсуждают потоп в Киеве.

В Днепровском районе столицы 23 июля возле станции метро "Левобережная" в результате ливней затопило дорогу под мостом. На проезжей части образовались пробки.

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