До +30 градусов: синоптики дали прогноз на 24 июля

Украинцам рассказали, когда перестанут лить дожди
Во вторник, 24 июля, в Украине снова будут идти дожди с грозами. Однако по всей стране ожидается высокая температура воздуха. Об этом сообщает УНИАН.
В Киеве пройдет дождь с грозой. Температура воздуха днем +25, вечером - до +22.
Фото: instagram.com/want_kiev
На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29.
На юге также прогнозируют осадки, до +30 градусов.
Жителей западных областей ждут дожди, температура воздуха до +25.
Фото: pixabay.com/kyasarin
В северных областях – грозы, также до +25 градусов.
В центральных областях пройдут дожди, температура до +30.
Народный синоптик Наталка Диденко сообщила, что дожди начнут стихать с пятницы, 27 июля.
"Пока что пакостный циклон остается над нами. И только с 27 июля дожди начнут немного утихать. А жара - усиливаться", - отметила она.
Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)
Кстати, в сети обсуждают потоп в Киеве.
В Днепровском районе столицы 23 июля возле станции метро "Левобережная" в результате ливней затопило дорогу под мостом. На проезжей части образовались пробки.
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