"Вид на море с офиса": в сети обсуждают потоп в Киеве (фото, видео)

Потоп в Киеве (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп в Киеве возле метро "Левобережная" вызвал острое обсуждение среди украинцев

23 июля в Киеве возле станции метро "Левобережная" в результате непогоды затопило дорогу под мостом, образовались пробки.

Потоп возле станции метро "Левобережная" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп возле станции метро "Левобережная" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Потоп возле станции метро "Левобережная" (фото: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Опубліковано Lidia Goncharenko Понеділок, 23 липня 2018 р.

Потоп возле станции метро "Левобережная" (видео: facebook.com/lidia.goncharenko.9)

Киев планомерно превращается в Венецию! Дороги возле станции метро "Левобережная" затоплены. Штурмовать эту реку не рекомендуем, можно остаться без авто. Выбирайте альтернативные маршруты. Видео: Андрей #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #дтпкиев #левобережная Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 23 липня 2018 р.

Потоп возле станции метро "Левобережная" (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как пишет РБК-Украина, жители и гости столицы вынуждены ехать в объезд. Но те, кто решился все же поехать по этой дороге, испытывают некоторые проблемы. В частности, некоторые автомобилисты даже теряют номера.

"Ищу номерной знак, остался в луже. Кто нашел, прошу сообщить", - написала Татьяна Слатвицкая.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети активно комментируют потоп возле "Левобережной" и удивляются, что затопило только эту дорогу, так как в городе "куча проблемных мест еще со времен СССР" - Лесной массив, площадь Победы и т. д.

"Там вечная проблема с этим", - написал Олег Билозор.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Проезд по 8 грн, а лужи как были - так и есть", - иронично отметил Олег Тарасенко.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также некоторые юзеры шутят: "Вид на море с офиса".

"Теперь скорость не выше 50 км/час обеспечена... Власти порешали", - отметила киевлянка Ирина.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Кстати, народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какая погода ждет украинцев 24 июля.

Видео: РБК-Украина